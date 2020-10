Nhiều hoạt động thiện nguyện đến với bệnh nhân ở Can Lộc, Lộc Hà

Nhiều suất cháo tình thương đã đến với bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Sáng 6/10, Hội chữ thập đỏ huyện Can Lộc phối hợp với Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Xuyên Đêm Hà Tĩnh tổ chức nấu 300 suất cháo cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc.

Cháo được các thành viên thiện nguyện và cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện đóng gói cẩn thận, hợp vệ sinh...

Các suất cháo được trao tận tay cho 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc. Với sự khâu nối của Hội Chữ thập đỏ huyện, hoạt động nấu cháo cho bệnh nghèo đã trở thành hoạt động định kỳ 2 tháng/1 lần tại Trung tâm Y tế Can Lộc từ nhiều năm nay. Đây lần đầu tiên Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Xuyên Đêm Hà Tĩnh triển khai hoạt động này tại Can Lộc.

Ngoài những suất cháo ấm lòng người bệnh, thì các nhóm thiện nguyện cũng đã trao 7 suất quà cho các bệnh nhân với mong muốn tiếp thêm nghị lực, sức mạnh giúp họ vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Tại Lộc Hà, vào các ngày 5-6/10, đoàn tăng ni phật tử của chùa Bụt Mọc (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) và chùa Long Đàm (phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) phối hợp với Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà đã tổ chức Chương trình “Bát cháo tình thương” cho các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế này. Tại đây, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 250 hộp bánh, 600 suất cháo cho các bệnh nhân đang điều trị. Các suất cháo được các tăng ni, phật tử tự mua thực phẩm về tự nấu nên chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các tăng ni, phật tử của cơ sở tín ngưỡng trên tự tay mua nguyên liệu, nấu nướng và phát cháo cho người bệnh

PV-CTV