Tặng thiết bị thể thao cho 2 trường học ở Nghi Xuân

Sự hỗ trợ của CLB Golf Lam Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã góp phần giúp các em học sinh Trường Tiểu học Xuân An và Trường THCS Xuân An 2 nâng cao thể chất.

Sáng nay (22/4), Câu lạc bộ Golf Lam Hồng đã trao tặng Trường Tiểu học Xuân An và Trường THCS Xuân An 2 bộ thiết bị thể thao (mỗi trường 1 bàn bóng bàn, 1 bộ dụng cụ chơi bóng rổ, 1 bộ cầu môn cho sân bóng đá mini và 100m2 nệm thảm tập thể dục thể thao) với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong ảnh: Đại diện Câu lạc bộ Golf Lam Hồng trao tặng thiết bị thể thao cho Trường Tiểu học thị trấn Xuân An.

Toàn bộ số tiền trên do Câu lạc bộ Golf Lam Hồng huy động được từ các nhà tài trợ và đóng góp của các thành viên trong CLB.

Đại diện Câu lạc bộ Golf Lam Hồng trao tặng bộ thiết bị thể thao cho Trường THCS Xuân An 2.

Hiệu trưởng Trường THCS Xuân An 2 Nguỵ Khắc Tuệ: Món quà của nhà tài trợ giúp nhà trường hoá giải nỗi lo thiết hụt thiết bị dạy học thể chất. Nhà trường hứa sẽ sử dụng và bảo quản tốt thiết bị thể thao nhà tài trợ trao tặng.

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Golf Lam Hồng Dương Chí Tường: Từ đầu năm đến nay Câu lạc bộ Golf Lam Hồng đã tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ thiện với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ, đồng hành với các trường học sẽ tiếp tục được CLB thực hiện trong thời gian tới.

Hoài Nam