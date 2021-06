Trao hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

LĐLĐ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa trao số tiền, quà trị giá 40 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn đang tham gia thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

LĐLĐ Nghi Xuân trao quà, động viên lực lượng Công an Nghi Xuân đang trực chốt tại phía Bắc cầu Bến Thuỷ 1 (TDP 2 thị trấn Xuân An)

Sáng nay (25/6), LĐLĐ huyện Nghi Xuân đã đến trao tiền, quà với tổng trị giá 40 triệu đồng (25 triệu đồng tiền mặt; các nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế trị giá 15 triệu đồng) hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã Cương Gián, Xuân Viên; các khu cách ly và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn tặng quà tại khu cách ly huyện Nghi Xuân (TDP 10 thị trấn Xuân An)

Toàn bộ số tiền, quà là do đóng góp của đoàn viên công đoàn các trường mầm non, tiểu học THCS cụm 3 (Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián), cụm 5 (Xuân Lĩnh, Xuân Hồng, Xuân Lam, thị trấn Xuân An) và Viện KSND Nghi Xuân.

Trước đó, TAND 2 cấp (TAND tỉnh, TAND huyện Nghi Xuân) đã trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ Công an huyện Nghi Xuân phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện TAND Nghi Xuân trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho Công an Nghi Xuân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ ngày 3/6/2021 đến nay, đã có 115 tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân tham gia ủng hộ số tiền 2,25 tỷ đồng".

Hoài Nam