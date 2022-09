Trao tặng 30 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi ở Nghi Xuân

Những suất quà của Công ty TNHH TMDV Việt Phương trao tặng là nguồn chia sẻ, động viên các em học sinh nghèo học giỏi ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào đầu năm học mới.

Sáng 1/9, Công ty TNHH TMDV Việt Phương (thị trấn Xuân An) phối hợp với Hội Khuyến học thị trấn Xuân An tổ chức trao quà cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn. Trong ảnh: Trao quà cho em Bùi Anh Đào ở TDP 9, thị trấn Xuân An, thuộc hộ cận nghèo.

Đại diện công ty cùng chính quyền thị trấn Xuân An trực tiếp đến thăm hỏi và tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên học giỏi. Trong ảnh: Trao quà cho em Nguyễn Khánh Ly ở TDP 9, thị trấn Xuân An mồ côi bố, mẹ thường xuyên ốm đau.

Trước đó, Công ty TNHH TMDV Việt Phương cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn xã Xuân Mỹ, xã Cổ Đạm. Trong ảnh: Đại diện công ty trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại xã Xuân Mỹ

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm của doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện đối với sự nghiệp GD&ĐT địa phương, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Trong ảnh: Đại diện công ty trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại xã Cổ Đạm.

Hữu Trung