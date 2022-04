Vietcombank Hà Tĩnh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Sáng nay (15/4), lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh đã đến trao hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thúy trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh mong muốn, số tiền này sẽ được bệnh viện đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị phục công tác khám chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Thúy - Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh: Với mục tiêu hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh thì hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank Hà Tĩnh không ngừng được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa. Đây là món quà do cán bộ, công nhân viên ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh đóng góp từ ngày lương, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm với công tác an sinh, cộng đồng.

Đón nhận món quà, bác sỹ Hoàng Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chân thành cảm ơn tình cảm quý báu và những món quà tài trợ mà Vietcombank Hà Tĩnh dành tặng cho bệnh viện trong thời gian qua. Bệnh viện sẽ sử dụng nguồn tài trợ của ngân hàng hiệu quả, đúng mục đích, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh đã dành trên 700 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên toàn tỉnh như: tài trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình chính sách; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong dịp tết Nhâm Dần; hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện…

Thu Phương