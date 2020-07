Báo Hà Tĩnh tổng hợp hộp thư bạn đọc tuần từ 13 - 19/7

Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. Mọi thư từ, tin bài xin gửi về Toà soạn Báo Hà Tĩnh (số 223, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) hoặc qua email: hatinhdientu@baohatinh.vn và toasoan@baohatinh.vn.

Tuần qua (từ ngày 13 – 19/7), Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh sử dụng tin, bài, ảnh của các bạn đọc: Khắc Mai, Thúy Quỳnh, Hiền Lương, Thùy Dung, Văn Vũ, Quỳnh Như (Thạch Hà); Anh Cường, Thanh Ngà (Công an tỉnh); Đinh Thanh (Bộ CHQS tỉnh); Minh Toàn, Thế Mạnh, Thanh Giang (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Tuấn Dũng, Nhật Thắng (CDC Hà Tĩnh); Trí Thức (Hội Nông dân tỉnh); Ái Vân, Từ Công Hải (TP Hà Tĩnh); Lê Hồng Hạnh, Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Lâm (TX Hồng Lĩnh); Anh Đức, Đạt Võ (Can Lộc); Đức Quyền (Hương Khê); Xuân Hoành (Lộc Hà); Sỹ Thông, Hoàng Nguyên, Ánh Dương, Thanh Thúy (Hương Sơn); Trương Quang Thứ (Nghệ An); Trần Văn Lợi (Nam Định)…

Báo Hà Tĩnh cũng nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn đọc: Đặng Duy Báu, Thanh Tâm, Trần Hiếu Học (Hà Tĩnh); Lê Xuyên, Huyền Trân, Trần Thị Thắm (Bình Định); Thạch Bích Ngọc, Trần Văn Thiên (TP Hồ Chí Minh); Hoàng Trung, Tâm Quang (Nghệ An); Nguyễn Thị Loan, Tăng Hoàng Phi, Đỗ Văn Xuân, Cao Thị Thơm (Hà Nội); Kim Cương, Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Kỳ Duyên, Thùy Linh, Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Ngô Thế Lâm, Khuê Việt Trường (Khánh Hòa); Bích Nhàn, Y Nguyên (Phú Yên); Từ Dạ Linh (Kon Tum); Nguyễn Văn Loan (Bắc Giang); Tịnh Bình (Tây Ninh);…

BBT