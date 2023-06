Thông tin hộp thư cộng tác viên Báo Hà Tĩnh từ 29/5 - 4/6

Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các cộng tác viên. Mọi thư từ, tin, bài xin gửi về Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223, Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, email: hatinhdientu@baohatinh.vn,toasoan@baohatinh.vn.

Từ ngày 29/5 - 4/6, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh sử dụng tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: Diệu Chi, Phan Thế Cải, Mai Xuân, Minh Đức (TP Hà Tĩnh); Đức Đồng (Nghi Xuân); Hoàng Nguyên (Đức Thọ); Đạt Võ, Nguyễn Thúy (Can Lộc); Thu Hằng, Nguyễn Oanh, Quốc Thuận (TX Hồng Lĩnh); Ánh Dương, Hoài Nhơn, Sỹ Thông, Đậu Bình (Hương Sơn); Thúy Hằng, Hoài Thơm, Quỳnh Như (Thạch Hà); Trí Quân (Hương Khê);

Thu Hoà, Nhật Thắng, Tuấn Dũng, Thanh Loan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Xuân Liệu, Lê Đức, Trọng Sơn (Bộ CHQS tỉnh); Hồng Nhung, Sỹ Quý, Hồng Loan, Văn Hùng, Anh Cường (Công an tỉnh); Nguyễn Ngọc Phú (Hội Liên hiệp VHNT tỉnh); Đình Trọng, Thúy An, Hữu Quý, Lưu Thành, Quang Đức (Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh); Đức Quang (Sở VH-TT&DL); Nguyễn Thị Hạnh Loan (Đài PT-TH tỉnh); Trương Quang Thứ (Nghệ An) Trần Văn Lợi (Nam Định).

Báo Hà Tĩnh cũng nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên: Đặng Thị Hoài, Khắc Mai, Nga Nguyễn, Ánh Nguyệt, Đức Quyền… (Hà Tĩnh); Lê Thị Xuyên (Bình Định); Nguyễn Văn Danh (Phú Yên)…

Dưới mỗi bài viết, cộng tác viên vui lòng ghi tên thật, địa chỉ, số điện thoại để Tòa soạn tiện liên hệ.

BBT