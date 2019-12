Xử phạt “phượt thủ” bịa chuyện đi xe máy hơn 19 tiếng từ Nam ra Bắc

Tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông, “phượt thủ” T.H.Đ.A đã thừa nhận việc điều khiển xe máy Yamaha Exciter 150 đi từ Nam ra Bắc hết hơn 19 tiếng là không đúng.

Trước đó, ngày 18/12, Đ.A đã đăng tải “chiến tích” chạy xe xuyên Việt lên mạng xã hội. Anh này cho biết đã một mình điều khiển xe máy Yamaha Exciter 150, biển kiểm soát 59K1-797.XX thực hiện chuyến đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội với hơn 1.700km chỉ trong 19 giờ 45 phút bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân.

Đánh giá hành vi của người lái xe máy đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, và bản thân tài xế cần xử lý nghiêm minh theo quy định, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.

Sau khi nắm bắt thông tin từ dư luận, sáng 20/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã gửi giấy mời người điều khiển môtô biển kiểm soát 59K1-797.XX lên trụ sở xác minh việc điều khiển xe môtô từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hết 19 tiếng 45 phút.

Tại đây, người điều khiển môtô đã thừa nhận việc điều khiển xe máy đi từ Nam ra Bắc hết hơn 19 tiếng là không đúng. Câu chuyện do “phượt thủ” này bịa ra để gây chú ý dư luận.

T.H.Đ.A thừa nhận trong quá trình đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội từ ngày 17/12-18/12, lái xe đã tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, đồng thời tại những đoạn đường ngoài khu đô thị, vắng người, đã điều khiển xe đi quá tốc độ quy định từ 10 đến dưới 20km/h.

Thời gian di chuyển là hơn rất nhiều so với những gì Đ.A chia sẻ trên mạng xã hội. Đ.A cũng thừa nhận đã mua xe trên để đi phượt nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đội 7 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với T.H.Đ.A về hai hành vi gồm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h, với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và lỗi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua xe với mức phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.

