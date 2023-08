Thành phố Hà Tĩnh vui ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dân TP Hà Tĩnh đã phát huy vai trò làm chủ, thực sự là “tai mắt” giúp lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tối 11/8, tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm cấp tỉnh ở thành phố Hà Tĩnh. Tới dự ngày hội có Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống ngày hội và nghe báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để phát huy vai trò to lớn của Nhân dân, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua 18 năm thực hiện, ngày hội đã liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hà Tĩnh luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thành phố đã chủ động tham mưu đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho địa phương.

Công an thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT; xây dựng nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực như: “Tổ liên gia an toàn tự quản về ANTT”; “Camera giám sát ANTT”, “Kết nối zalo an ninh”, mô hình tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở…

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân gắn bó với Nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Cũng tại ngày hội, Công an phường Hà Huy Tập đã giới thiệu và hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng mô hình “Nhóm zalo tuyên truyền về an ninh trật tự”. Lãnh đạo phường cũng phát động thực hiện mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ phường Hà Huy Tập vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ngày hội và trao khen thưởng cho cho đồng chí Trương Quang Hùng – Tổ trưởng TDP 6 (thứ 3 từ phải sang) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm về một số kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và khẳng định sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chúc mừng những kết quả của lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh và mong bà con nhân dân tiếp tục đùm bọc, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Dương Chiến