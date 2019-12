8 cách để không sợ ngày làm việc đầu tuần

“Sợ” thứ hai vì phải đi làm trở lại sau một cuối tuần nghỉ ngơi là hội chứng khá phổ biến nhưng vẫn có cách “chữa trị”.

Việc đầu tiên là biết rõ điều khiến bạn ngán với ngày thứ hai nhất. Ảnh: Pixabay

Không có gì lạ khi mọi người có vấn đề với ngày thứ hai. Tuy nhiên, ngày thứ hai lại đại diện cho việc quay trở lại làm việc và phải làm những việc không phải lúc nào chúng ta cũng muốn.

Ở Mỹ, một nghiên cứu cho thấy lợi nhuận của thị trường chứng khoán thấp hơn và tỷ lệ tử tự cao hơn vào ngày đặc biệt này trong tuần. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cảm xúc của chúng ta nhận định ngày thứ hai là ngày ít hạnh phúc nhất trong tuần.

Kết quả là sự sáng tạo, động lực và năng suất đều bị ảnh hưởng. Tin tốt là có nhiều cách làm tăng hạnh phúc và năng suất vào ngày thứ hai. Dưới đây là 8 cách có khả năng điều trị cho “bệnh ngày thứ hai”.

Nhận định vấn đề

Sara Sutton Fell, Nhà sáng lập kiêm CEO FlexJobs khuyên nên soạn ra danh sách những điều khiến bạn khó chịu. “Có thể là một đồng nghiệp tiêu cực hoặc khởi đầu buổi sáng thứ hai bằng cuộc họp với sếp. Cũng có thể do bạn không thấy có động lực hay có thể là tất cả các điều trên,” cô nói.

Làm rõ điều gây khó chịu có thể giúp bạn chủ động trong việc tìm giải pháp. Đó cũng là cách làm cho bạn có khả năng chịu trách nhiệm và cố gắng cải thiện tình hình.

Lên kế hoạch trước

Chúng ta không mong đợi ngày thứ hai vì giống như lời bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Bangles có tên “It”s just another manic Monday“(tạm dịch”Đó chỉ là một ngày thứ hai bực bội khác").

Ngay khi chuông báo thức kêu, bạn phải ra khỏi giường và bắt đầu giải quyết có vẻ như hàng triệu thứ cùng một lúc. Sau khi điên cuồng chọn đồ mặc và chuẩn bị bữa trưa mang theo, bạn đến chỗ làm và nhận thấy email đầy thư và danh sách dài những việc cần làm.

Một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn “ngày thứ hai bực bội” là lên kế hoạch trước. Ví dụ, vào chiều thứ sáu, đặc biệt sau 4 giờ chiều, hãy liệt kê 3 ưu tiên hàng đầu cần chú ý nhất vào thứ hai. Hãy đặt mục tiêu thực tế cho tuần tiếp theo. Quan trọng nhất, ghi vào lịch trình để bạn có ý tưởng rõ ràng.

Vào cuối tuần, bạn có thể sử dụng ngày chủ nhật để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể làm bữa ăn, sắp xếp túi đi tập thể dục và xem lại lịch trình. Bạn cũng có thể soạn danh sách cho sáng thứ hai, gồm những điều đầu tiên bạn muốn giải quyết.

Trong cuối tuần, nên hoàn thành hầu hết các việc vặt và sắp xếp quần áo cho một tuần. Bạn không phải lãng phí thời gian của những ngày còn lại trong tuần để làm những việc ít quan trọng này. Bạn cũng sẽ ít phải đưa ra quyết định hơn. Điều đó có nghĩa bạn sẽ có nhiều năng lượng tinh thần hơn cho các ưu tiên quan trọng nhất.

Khởi đầu tuần mới thuận lợi

Thể dục buổi sáng có thể tạo cảm xúc tích cực. Ảnh: PxHere

Một trong những cách đơn giản nhất khiến ngày thứ hai ít tồi tệ hơn là bắt đầu một cách tích cực. Thay vì cầm điện thoại ngay sau khi dậy, hãy hít thở sâu và luyện tập nghĩ tích cực. Thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những điêu tích cực hơn, như những điều bạn cảm thấy biết ơn và hào hứng. Lòng biết ơn được chứng minh có khả năng làm giảm căng thẳng và cải thiện năng suất.

Dùng bữa sáng lành mạnh và tập thể dục khiến giải phóng các endorphin, chất có tác dụng tạo ra cảm xúc tích cực. Nghe nhạc giúp bạn cảm thấy hào hứng. Mặc bộ quần áo khiến bạn tự tin. Làm điều gì đó tốt như mua cho người lạ một ly cà phê hay khen ngợi người khác. Mặc dù những điều này có vẻ không nhiều, nhưng tất cả đều là những cách đơn giản giúp cải thiện tâm trạng của bạn và khởi đầu tuần mới một cách thuận lợi.

Tạo và duy trì một thói quen

Một thói quen hàng ngày giúp chúng ta theo đúng hướng. Nếu không, chúng ta sẽ trải qua từng ngày mà không có mục đích. Mặc dù các thói quen sẽ khác nhau nhưng ít nhất chúng nên bao gồm một trình tự từ buổi sáng nhằm khởi động ngày mới một cách thành công. Bạn cũng nên hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng nhất lúc làm việc hiệu quả nhất và xử lý các nhiệm vụ ít cần thiết hơn khi năng suất giảm đi. Hãy dành buổi tối cho thư giãn.

Nếu có thể, hãy cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt thói quen mỗi ngày trong tuần. Bạn không cần phải thức dậy chính xác cùng một giờ hay thực hiện giai đoạn chuẩn bị vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Nhưng bằng cách duy trì thói quen, các buổi sáng thứ hai không còn ảnh hưởng nhiều đến tinh thần.

Giảm bớt khối lượng công việc

Nếu có lịch trình bận rộn, bạn sẽ có khuynh hướng tăng tốc vào ngày thứ hai nhằm hoàn thành hết công việc. Trong thực tế, điều đó lại phản tác dụng.

Khởi đầu tuần làm việc một cách thoải mái sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ dùng các ngày thứ hai để thiết kế lại không gian làm việc hay thực hiện một dự án theo đam mê.

Ngoài ra, không nên lên lịch các cuộc họp vào thứ hai. Có khả năng cao là số người tham dự sẽ thấp. Bên cạnh đó, người tham dự sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị nếu có cuộc họp vào thứ hai. Thay vào đó, hãy lên lịch các cuộc họp vào chiều thứ ba hoặc thứ tư.

Xã giao, nhưng cũng giữ thời gian cá nhân

Tích cực giao tiếp sẽ giúp ngày thứ hai vui vẻ hơn. Ảnh: PxHere

Bản năng của chúng ta là giao tiếp. Một trong những cách tốt nhất để cải thiện vấn đề ngày thứ hai là nên tạo mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp trong công việc. “Chỗ làm có thể là nơi tốt nhất cho bạn cải thiện vấn đề ngày thứ hai vì về cơ bản chúng ta đều tiến hóa từ người thượng cổ,” Giáo sư Alex Gardner, nhà tâm lý học lâm sàng, giải thích. Chúng ta luôn muốn trở thành một phần của nhóm. Vì vậy, chúng ta thường bị thu hút bởi những người bản thân ngưỡng mộ, trao dồi thêm và sau đó ổn định làm việc.

Lên lịch cụ thể cho việc giao tiếp với bạn bè, chẳng hạn như trong lúc nghỉ giữa giờ hay lúc ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, khi đến lúc cần tập trung, hãy loại bỏ mọi phiền nhiễu có thể. Tắt điện thoại di động. Đóng cửa văn phòng hoặc đeo tai nghe. Nói cách khác, bạn giao tiếp nhưng cũng phải bảo vệ thời gian riêng.

Lên lịch cho điều gì đó thú vị

Tại sao chúng ta lại mong đến cuối tuần? Thông thường do chúng ta có điều gì đó để mong đợi. Nhưng bạn không phải lập kế hoạch cho tất cả hoạt động vui chơi giải trí vào cuối tuần.

Rõ ràng là bạn không muốn bản thân bị kiệt sức và có kế hoạch đi chơi đến nửa đêm vào ngày thứ tư. Nhưng bạn cũng có thể lên lịch ăn trưa cùng bạn bè hoặc có một buổi tối hẹn hò với người quan trọng khác.

Thậm chí bạn có thể lên kế hoạch cho sự kiện trong tương lai, như mua vé xem hòa nhạc hoặc lên lịch nghỉ dưỡng. Hy vọng điều này sẽ chuyển được sự chú ý của bạn từ thứ hai sang điều gì đó tuyệt vời hơn.

Thay đổi quan điểm về ngày thứ hai

“Không có điều gì trong số những điều kể trên sẽ chữa được Sunday Scaries (tạm dịch: Hội chứng sợ chủ nhật, tức tâm trạng bồn chồn lo lắng vào tối chủ nhật vì sắp quay lại công việc) nếu như bạn không thay đổi tư tưởng,” chuyên gia về năng suất công việc Jessica Krampe chia sẻ.

“Bạn phải ngừng xem ngày thứ hai như một ngày rất xấu, không tốt, tồi tệ, khủng khiếp và phải bắt đầu xem xét đến tất cả khả năng của nó. Nó mang đến cơ hội cho khởi đầu tốt, mở ra cho bạn một tuần làm việc”, cô nói thêm.

Theo VNE