Khói do cháy rừng ở Australia vượt hơn 12.000 km đến Brazil

Các đám khói mù do cháy rừng ở Australia xuất hiện ở độ cao 6.000m so với mặt nước biển và vượt hơn 12.000 km để lan đến Brazil vào sáng 7/1.

Hình ảnh vệ tinh các đám cháy rừng ở bang New South Wales và Queensland ở Australia. (Ảnh: NASA)

Đó là thông tin do Cục Viễn thám thuộc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil đăng tải trên Twitter mới đây. Theo cơ quan này, khói mù do cháy rừng ở Australia đã lan đến bang Rio Grande do Sul nằm ở cực Nam Brazil.

Công ty khí tượng Metsul cũng thông báo về sự xuất hiện của đám mây khói ở Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul tuy nhiên nhấn mạnh rằng “sự hiện diện của khói mù từ Australia trong không khí gần như không thể nhận ra, mặc dù các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy có khói trong khí quyển ở Porto Alegre”.

Trước đó ngày 6/1, Cơ quan Khí tượng Chile cho biết, đám mây khói từ các đám cháy rừng dữ dội ở Australia đã xuất hiện ở Chile và Argentina.

Tuy nhiên, đám khói mù xuất hiện ở độ cao 6.000m so với mặt nước biển và về mặt khí tượng học, nó sẽ không chạm xuống mặt đất và cũng không gây hại cho cuộc sống của người dân Chile.

Cháy rừng bùng phát ở Đông Nam Australia từ tháng 9 và ngày càng trầm trọng hơn do nhiệt độ cao và những cơn gió mạnh của mùa hè. Khói cháy rừng bao trùm một vùng rộng lớn gần 80.000 km2 – tương đương diện tích Ireland hay tiểu bang South Carolina của Mỹ, làm ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng trăm triệu động vật được cho là đã chết.

Các lực lượng quân đội Australia, bao gồm cả quân đội dự bị, đã được huy động để đối phó với cháy rừng trên khắp cả nước. Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ sẽ bổ sung thêm 2 tỷ AUD (1,4 tỷ USD) để đối phó với cháy rừng, bên cạnh hàng chục triệu USD đã cam kết.

Phương Đặng

(Theo AFP)