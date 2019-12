Nga tăng mạnh chi tiêu quốc phòng 2020

Sau một thời gian cắt giảm ngân sách quốc phòng thì nhiều khả năng sang năm 2020 Nga sẽ gia tăng mạnh trở lại chi tiêu quân sự.

Do tình hình bất ổn trên thế giới, Nga sẽ tăng mạnh chi phí bảo vệ biên giới và lợi ích quốc gia. Cụ thể trong năm 2020, con số này sẽ lên tới khoảng 200 tỷ USD, cao hơn nhiều so với khoản chi cho quốc phòng hiện tại nhưng ít hơn gần 4 lần so với Mỹ.

Theo ấn phẩm “Tạp chí quân sự”, chi phí quốc phòng ấn tượng như vậy có liên quan đến “Chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang” của Nga vừa được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Hơn nữa, số tiền này theo nhận định không chỉ được chi trong riêng năm 2020, mà là tổng số để phân bổ trong 5 năm tới, điều này là hợp lý vì tránh tạo ra gánh nặng cho ngân sách quốc gia của Nga.

Quân đội Nga sẽ nhận được khoản ngân sách lớn để mua sắm vũ khí hiện đại

Các nhà phân tích lưu ý rằng quá trình hiện đại hóa Quân đội Nga là một bước quan trọng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới và lấy lại vị thế của Liên Xô trước kia.

Dự kiến nhiều chương trình vũ khí tối tân của Nga sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần

“Những chi phí như vậy là vô cùng quan trọng, Quân đội Nga sẽ nhận được vũ khí có thể phục vụ trong hơn một thập kỷ. Hơn nữa, một số loại vũ khí không có đối thủ tương tự trên thế giới. Trên thực tế, các khoản đầu tư hiện tại là nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước”, chuyên gia Avia.pro nói.

Cần làm rõ rằng không có bình luận chính thức nào được Bộ Quốc phòng liên bang Nga cũng như Văn phòng của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra liên quan đến chủ đề này, do vậy sẽ cần thêm chút thời gian để khẳng định tính chính xác.

Nhưng với thông tin vừa được báo chí Nga hé lộ thì phương Tây và Mỹ đã có lý do để lo lắng vì nếu chương trình trên được triển khai như kế hoạch thì sức mạnh của Quân đội Nga sẽ tăng vọt so với hiện nay.

