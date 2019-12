Nhà máy in tiền lớn nhất thế giới đang hết… tiền

De La Rue, nhà máy sản xuất tiền giấy thương mại lớn nhất thế giới, hiện không chắc chắn về khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai vì thiếu… tiền.

De La Rue tạm dừng chia cổ tức để tập trung quản lý nợ. Ảnh: Telegraph

Nhiều người vẫn nói rằng các chính phủ không thể hết tiền hoạt động bởi vì họ luôn in thêm tiền để chi trả. Thật không may cho công ty in tiền De La Rue nổi tiếng của nước Anh, ý tưởng này không thể áp dụng với chính họ.

Hãng tin Bloomberg đưa tin hôm 26/11 cổ phiếu của De La Rue đã bị mất hơn 1/5 giá trị sau khi nhà máy này tạm dừng chia cổ tức cũng như cảnh báo về năng lực vận hành trong tương lai.

Sau động thái dứt áo ra đi gần đây của giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị cùng với các nhà quản lý hàng đầu khác, cảnh báo trên của De La Rue có thể khiến những khách hàng trong chính phủ và thương mại phải lo âu.

Bên cạnh việc in tiền giấy, công ty này cũng liên quan đến các hoạt động nhạy cảm như sản xuất hộ chiếu và nhãn mác chống hàng giả.

Giám đốc điều hành mới của công ty là ông Clive Vacher từng dày dặn kinh nghiệm trong việc xoay chuyển tình hình kinh doanh, thế nhưng, hiếm thách thức nào lại khó khăn như lần này.

Đối với những người chủ yếu thực hiện giao dịch thanh toán thông qua thẻ và Apple Pay, cú rơi tự do của De Le Rue dường như là điều không thể tránh khỏi, bởi hoạt động in tiền đóng góp phần lớn doanh thu của nhà máy này. Xu hướng chuyển sang “xã hội không tiền mặt” cũng là một thách thức lâu dài với De Le Rue.

Năm 2018 là khoảng thời gian thảm hại đối với De La Rue, thậm chí còn dìm công ty này khó “ngóc đầu” lên được trong năm 2019. Khoản nợ ròng 220 triệu USD của De La Rue hiện nay đã vượt quá mức vốn hóa thị trường của công ty, vốn đã giảm gần 80% kể từ năm 2017.

Năm ngoái, De La Rue đã để mất bản hợp đồng sản xuất hộ chiếu màu xanh thời hậu Brexit đầy béo bở vào tay một đối thủ của Pháp.

Lệnh cấm giao thương với Venezuela cũng khiến công ty có trụ sở tại Anh này không thể sản xuất tiền cho Ngân hàng Trung ương Venezuela. Cùng lúc đó, công ty còn đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng tại Nam Sudan. Sự ra đi của ban lãnh đạo đã làm suy yếu đáng kể tinh thần và hiệu suất của nhân viên.

Giới quan sát đang chờ đợi ông Clive Vacher tìm ra phép màu để vực dậy tình hình hoạt động cho nhà máy in tiền lớn nhất thế giới này, bất kể khả năng thành công dường như không cao.

Theo Xuân Chi/Báo Tin tức