Có nên đi tàu Côn Đảo Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề?

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông mang đến các lựa chọn khác nhau để đến được Côn Đảo. Tuy nhiên, tàu cao tốc Phú Quốc Express vẫn được đa số du khách đánh giá cao.

Vì sao lại vậy? Có nên chọn tàu Phú Quốc Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề hay không? Tất cả sẽ có trong bài viết này nhé, hãy cùng tìm hiểu ngay nào!

Vì sao nên chọn Côn Đảo Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo?

Trần Đề, Côn Đảo - địa điểm du lịch không thể bỏ qua

Côn Đảo - hòn đảo mang trong mình những dấu ấn lịch sử không thể nào quên, nổi tiếng với hàng loạt di tích đặc biệt cấp quốc gia như Nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, Cầu Tàu 914… Ngày nay, rất nhiều du khách chọn đây là điểm đến du lịch, không chỉ để chiêm nghiệm lại lịch sử mà còn là cơ hội để về với thiên nhiên hoang sơ hiếm gặp của biển trời Việt Nam.

Tại Côn Đảo, bạn có thể tự mình trải nghiệm các hoạt động thú vị như ngủ đêm trên Hòn Bảy Cạnh, lặn biển ngắm san hô, tham quan các điểm đến linh thiêng, du lịch tâm linh tại Chùa Núi Một, An Sơn Miếu… Đồng thời, còn được thưởng thức hàng loạt món ăn hấp dẫn như Ốc Vú Nàng, Cua Mặt Trăng, Tôm Mũ Ni, Sá Sùng…

Côn Đảo Express, sự lựa chọn số 1 tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề

Để đi đến Côn Đảo, nhiều du khách thường chọn xuất phát từ Trần Đề, Sóc Trăng - một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 240 km. Sở dĩ có sự lựa chọn này là vì vừa có cơ hội được khám phá trọn hết vẻ đẹp của sông nước miền Tây, vừa đi tàu cao tốc nhanh tới Côn Đảo. Hơn hết, tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề thường có giá vé rẻ hơn hẳn so với các phương tiện khác.

Sự hiện đại, đa dạng của các hãng tàu cao tốc mang đến cho du khách hành trình du lịch thú vị hơn hẳn. Đặc biệt, Côn Đảo Express nổi lên với đội tàu chất lượng chuẩn 5 sao châu Âu, đầy đủ tiện nghi khiến ai cũng phải hài lòng.

Thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc tuyến Trần Đề - Côn Đảo chỉ dao động trong vòng 2 tiếng, nhanh hơn nhiều khi chọn đi bằng các phương tiện khác. Ngoài ra, tính ổn định cao với kích thước dài 50m, rộng 15,5m cùng với mặt boong thoáng giúp hạn chế tối đa chứng say sóng.

Thiết kế đáp ứng mọi nhu cầu của khách như đi máy bay với khoang rộng, tiện nghi, sang trọng với vách ốp da, sàn chống ồn, sàn chống say sóng. Do đó, người lớn tuổi và trẻ em đều có thể đi được. Đó là lý do vì sao, tàu cao tốc, nhất là đội tàu Côn Đảo Express vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Vé tàu Phú Quốc Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề

Lịch tàu Trần Đề - Côn Đảo và giá vé

Hiện nay, tàu cao tốc tuyến Trần Đề - Côn Đảo và ngược lại của Phú Quốc Express đang có 2 tuyến chính, cụ thể như sau:

Về giá vé, Côn Đảo Express đang có các mức vé dành cho 4 nhóm đối tượng:

- Với trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ngồi chung cùng người lớn sẽ được miễn phí hoàn toàn.

- Với người lớn thì giá vé sẽ là 390.000 đồng từ thứ 2 đến thứ 5, 450.000 đồng từ thứ 6 đến chủ nhật.

- Với trẻ em từ 6-11 tuổi và người lớn trên 60 tuổi giá vé sẽ được hưởng ưu đãi chỉ còn 312.000 đồng (áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5), 360.000 đồng áp dụng từ thứ 6 đến chủ nhật.

- Với người khuyết tật, giá vé sẽ dao động từ 292.000 đồng (thứ 2 đến thứ 5) đến 337.000 đồng (thứ 6 đến chủ nhật).

Riêng đối với mức giá VIP 590.000 đồng sẽ áp dụng cho mọi ngày trong tuần, dành cho mọi đối tượng (tức là không giảm giá cho người già và trẻ em, người khuyết tật).

Cách đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo Express

Để đi tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề, bạn có thể mua vé trực tiếp hoặc đặt vé online đều được. Hướng dẫn chi tiết dành cho bạn là:

Cách 1: Đặt vé và thanh toán online tại website: https://vetauphuquocexpress.com bằng cách điền thông tin trong form đặt vé có sẵn (sẽ có hướng dẫn đầy đủ từng bước khi bạn truy cập vào website).

Cách 2: Đặt vé qua Zalo, Email hoặc gọi điện, chuyển khoản/tiền mặt.

Bạn vui lòng gọi điện theo số máy 0386 538 530 hoặc 0815 249 247, hoặc nhắn tin Zalo theo số máy 0386 538 530 để gặp nhân viên tư vấn trực tiếp hoặc gửi email theo địa chỉ : vetauphuquocexpress@gmail.com.

Trên đây là những thông tin liên quan đến tàu Côn Đảo Express và tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề. Hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi lý thú và đầy kỷ niệm vui tại Côn Đảo, một trong những địa điểm du lịch nhất định phải đến một lần trong đời nhé!

R.V