Tìm chủ sở hữu tàu bị chìm đắm

Tàu có tên là chữ nước ngoài, có các số hiệu: 18669; chiều dài khoảng 35 mét; chiều rộng khoảng 07 mét; tàu có 03 khoang chứa hàng.

THÔNG BÁO

Về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm

NOTICE

About finding property owner

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo.

Maritime Administration of HA TINH notice.

Tên và đặc điểm tài sản bị chìm đắm: Tàu có tên là chữ nước ngoài, có các số hiệu: 18669; chiều dài khoảng 35 mét; chiều rộng khoảng 07 mét; tàu có 03 khoang chứa hàng.

Name and characteristics of property: The ship is named in foreign language, with the numbers: 18669; the length about 35 meters; the breadth about 7 meters; The ship have 3 cargo holds.

Vị trí tài sản bị chìm đắm: 18°04“05” Vĩ độ Bắc; 106°26“07” Kinh độ Đông.

Property sunken posision: 18°04"05"N; 106°26"07"E.

Yêu cầu chủ sở hữu tài sản bị chìm đắm hoặc người đại diện hợp pháp có mặt tại địa điểm: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh để xử lý tài sản bị chìm đắm.

Request to the owner of sunken property or regal representative to be present at the location: Maritime Administration of HA TINH to handle sunken property.

Thời hạn trình phương án trục vớt tài sản chìm đắm: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Duration for submission of sunken property salvage plan: 30 days from the date of notice.

Thời hạn trục vớt tài sản chìm đắm: Theo quy định của pháp luật.

Duration for sunken property salvage: According to regulations of the Law.

Trường hợp chủ sở hữu tài sản chìm đắm hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ với cơ quan ra thông báo hoặc không thực hiện việc trục vớt tài sản chìm đắm thì tài sản chìm đắm nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật./.

In case the owner of the property sunken or the regal representative do not contact to the agency or do not salvage of sunken property then the sunken property shall be handled in accordance with law./.