Tìm chủ sở hữu tàu trôi dạt

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm chủ sở hữu tàu trôi dạt vào vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc điểm: Thân vỏ bằng sắt; gồm 03 khoang; chiều dài khoảng 43m, rộng 10m; 2/3 thân tàu được sơn màu chì, phần còn lại sơn màu đỏ; trên thân buồng lái có dòng chữ nước ngoài và dãy số bị tẩy, xóa.

THÔNG BÁO

(NOTICE)

Về việc tìm chủ sở hữu tàu trôi dạt

Regarding looking for the owner of a drifting ship

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông báo:

The Command of Guard Border of Ha Tinh Province announces:

Vào lúc 13 giờ 00’ ngày 27/01/2019, thông qua tin báo của quần chúng nhân dân Đồn Biên phòng Thiên Cầm phát hiện có 01 chiếc tàu trôi dạt vào vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

On 27 January 2019, at 3:00, based on the information from the local people, Thien Cam Border Guard Station have found that there is a drifting ship at the sea of Cam Linh, Cam Xuyen, Ha Tinh.

Đặc điểm: Thân vỏ bằng sắt; gồm 03 khoang; chiều dài khoảng 43m, rộng 10m; 2/3 thân tàu được sơn màu chì, phần còn lại sơn màu đỏ; trên thân buồng lái có dòng chữ nước ngoài và dãy số bị tẩy, xóa. Tiếp tục kiểm tra phát hiện trên tàu có sự xáo trộn, hệ thống điện đã bị tháo gỡ, dây néo có dấu bị con người cắt đứt; trên tàu không có tài sản giá trị.

Specifications: Iron body; 3 compartments; 43 meters in length, 10 meters in width; two thirds of the ship body is in lead colour, the remaining body is in red colour; on the cabin there are some words in a foreign language and some numbers which were partly erased; things on the ship are not in good order, the electricity system has been disassembled, the cable seems to have been cut off by humans; there is no valuable property on the ship.

Yêu cầu chủ sở hữu tàu trôi dạt hoặc người đại diện hợp pháp có mặt tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; địa chỉ: 275 đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh; số điện thoại 02393 856330 để xử lý tài sản trôi dạt.

We request the owner of the drifting ship or its legal representative to be present at Ha Tinh Border Guard Command to handle this drift property. Our address is 275 Vu Quang Street, Ha Tinh City; our phone number is 02393 856330.

Thời gian ra thông báo có giá trị trong 30 ngày tính từ ngày ra thông báo.

This notice is valid for 30 days from the date it is issued.

Trường hợp chủ sở hữu tàu trôi dạt hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ với cơ quan ra thông báo thì tàu trôi dạt nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật./.

If the owner of the drifting ship or its legal represenatative does not contact with us, the drifting ship will be handled according to the current Vietnamese law./.