Cách phân biệt sốt sau tiêm vaccine COVID-19 với các bệnh khác?

Mặc dù tỷ lệ trùng lặp không nhiều nhưng có thể sau khi tiêm vaccine COVID-19 về lại bị sốt do các nguyên nhân khác. Điều này có thể khiến người bệnh gặp nguy hiểm.

Thực tế cho thấy đã có những trường hợp mắc bệnh khác nhưng lại nghĩ các triệu chứng trong đó có sốt là phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 . Do vậy, sau tiêm vaccine COVID-19 nếu bạn có phản ứng sốt thì cũng vẫn cần cảnh giác.

Sốt là một triệu chứng phổ biến trên lâm sàng. Khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sốt, chủ yếu là do virus hoặc nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, sốt cũng có thể do dị ứng với thuốc hay sau tiêm phòng vaccine…

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được triển khai rộng khắp. Sau tiêm phòng có thể gặp một số dấu hiệu thông thường trong đó có sốt. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, nhiều người nhầm tưởng sốt mệt do phản ứng sau tiêm nên tự theo dõi tại nhà, khiến bệnh tình diễn biến nặng hơn.

Sốt sau tiêm vaccine phòng COVID-19 là dấu hiệu thông thường

Ở nhiều bệnh cảnh khác nhau như sốt virus , sốt xuất huyết , sốt phát ban lành tính khác… có thể gây nhầm lẫn vì có biểu hiện ban đầu giống nhau như: Sốt, đau đầu, đau mỏi người… Để phân biệt được bệnh cần theo dõi triệu chứng và các dấu hiệu đặc biệt.

Sốt phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Hầu hết là những phản ứng thông thường liên quan đến phản ứng tại vị trí tiêm và các triệu chứng “giả cúm” như: Đau đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, chóng mặt, đau cơ, nhịp tim nhanh… Các triệu chứng này xảy ra sớm sau khi tiêm vaccine, tự khỏi và không gây ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cũng như không để lại di chứng. Còn các phản ứng nghiêm trọng do vaccine gây ra là cực kỳ hiếm gặp.

Nếu có triệu chứng sốt sau tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn cần cảnh giác với bệnh khác

Sốt do virus

Thường do nhiều loại virus gây ra, phổ biến nhất là virus đường hô hấp, thường gặp lúc thời tiết giao mùa. Mưa nắng, nóng lạnh thất thường là điều kiện cho các loại virus phát triển và gây bệnh. Nhìn chung sốt virus triệu chứng khá giống với cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, khi bị sốt virus biểu hiện dễ nhận biết là sốt cao, nhưng ban đầu chỉ sốt nhẹ, sau đó thân nhiệt cơ thể tăng dần từ 39 - 41 độ C. Và tình trạng sốt ở sốt virus sẽ kéo dài ngày hơn, các dấu hiệu nặng nề hơn sốt do cảm cúm.

Sốt do sốt xuất huyết

Dấu hiệu cũng tương tự. Triệu chứng ban đầu là sốt có thể sốt cao 39-40 độ C. Kèm theo người mệt mỏi, đau đầu vùng thái dương, mỏi các cơ, khớp, nôn mửa. Đây là bệnh xảy ra nhiều trong mùa mưa.

Sốt do sốt phát ban

Triệu chứng sẽ sốt cao nhưng là sốt từng cơn, kèm theo các triệu chứng viêm hô hấp trên như: Ho, chảy nước mũi, đau họng... Ban trong sốt phát ban sẽ biến mất nhanh sau khi căng da. Hầu hết các trường hợp sốt phát ban ở người lớn mức độ nhẹ sẽ khỏi sau vài ngày và không gây ra biến chứng gì. Tuy nhiên, một số trường hợp nặng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Lời khuyên của thầy thuốc

Cách để phân biệt sự khác biệt giữa các loại bệnh sốt, chính là theo dõi thời gian kéo dài và mức độ nghiêm trọng của mỗi biểu hiện.

Nếu như bạn cảm thấy tình trạng không được cải thiện trong vòng vài ngày sau tiêm hoặc cảm thấy các tác dụng phụ ngày một tồi tệ hơn thì bạn nên liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn cụ thể. Vì trên thực tế cho thấy, muốn phân biệt được các loại bệnh sốt này, cần phải theo dõi quá trình sốt, đồng thời nhận biết những dấu hiệu đặc biệt, làm một số xét nghiêm cần thiết để phát hiện bệnh kịp thời, đưa ra những hướng xử trí đúng nhất.

Cần uống bù nước và điện giải cho bệnh nhân bằng Oresol theo đúng hướng dẫn sử dụng

Xử trí sốt tại nhà

- Khi đang bị sốt nên ở nơi thông thoáng khí, không có gió lùa.

- Dù cho sốt ở nguyên nhân nào, kể cả do tiêm chủng thì việc đo nhiệt độ nhằm theo dõi đúng tình trạng của sốt là vô cùng quan trọng. Theo dõi nhiệt độ của người bệnh thường xuyên, cứ khoảng 1-2 giờ đo 1 lần.

- Nếu thân nhiệt không quá 39 độ C, người bệnh cần mặc quần áo thoáng mát, không đắp chăn.

- Chườm mát để hạ sốt bằng cách lau người, hoặc tắm cho người bệnh bằng nước ấm. Dùng khăn bông mềm, sạch, nhúng vào chậu nước ấm, vắt hơi ráo rồi lau lên khắp thân mình, nhất là các vị trí như nách, bẹn, chờ bốc hơi thì lau tiếp cho tới khi thân nhiệt hạ xuống dưới 38 độ C. Cần phải theo dõi nếu thân nhiệt lại tăng thì lại chườm tiếp.

- Nếu thân nhiệt bệnh nhân từ 39 độ C trở lên cần uống thuốc hạ sốt Paracetamol theo đúng liều lượng, cân nặng và khoảng cách giữ hai lần uống thuốc ghi trong hướng dẫn sử dụng.

- Cần uống bù nước và điện giải cho bệnh nhân bằng Oresol theo đúng hướng dẫn sử dụng. Người bệnh ăn uống bình thường bằng các loại thức ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, súp… uống thêm các loại nước hoa quả như cam, chanh…

