Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm iPhone 9

Bất chấp dịch bệnh do virus Corona, dường như lịch trình ra mắt chiếc iPhone giá rẻ của Apple là iPhone 9 vẫn không thay đổi.

Báo cáo từ My Driver trích dẫn từ các nguồn cung ứng tại Trung Quốc cho thấy, iPhone 9 (hay có thể là iPhone SE 2) đã bắt đầu được sản xuất thử nghiệm. My Driver cũng lặp lại dự đoán trước đó rằng, iPhone 9 sẽ được sản xuất hàng loạt vào giữa tháng 2, trước khi Apple ra mắt vào tháng 3 tới. My Driver cho rằng Apple sẽ đặt các nhà cung ứng số lượng 30 triệu chiếc iPhone 9.

Theo My Driver, iPhone 9 sẽ được Apple hướng đến các thị trường mới nổi với ưu điểm giá bán phải chăng, có thể ở mức dưới 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 432 USD). Mức giá này cao hơn đôi chút so với giá bán khởi điểm 399 USD của iPhone SE trước khi thiết bị này bị khai tử.

Nếu dự đoán trên chính xác, iPhone 9 sẽ trở thành chiếc iPhone có giá bán rẻ nhất được Apple bán ra. Hiện iPhone 8 là mẫu iPhone có giá bán phải chăng nhất của Apple với mức giá khởi điểm 449 USD.

Về thông số kỹ thuật, theo nhiều dự đoán, iPhone 9 sẽ là sự tổng hòa của iPhone 8 và iPhone 11 Series. Cụ thể, iPhone 9 được cho là sẽ sở hữu thiết kế tương tự iPhone 8 với màn hình 4,7 inch, cùng nút Home truyền thống tích hợp tính năng nhận diện vân tay Touch ID.

Cùng với đó iPhone 9 sẽ được tích hợp con chip A13 giống như iPhone 11 Series, kết hợp với RAM 3GB. Máy cũng chỉ có 1 camera đơn ở trước và sau, giống như iPhone 8 hiện tại.

Hiện do sự lan rộng của dịch bệnh do virus corona, Apple đã đóng cửa tất cả các văn phòng, cửa hàng Apple Store, cũng như trung tâm liên lạc ở Trung Quốc đại lục cho đến ngày 9/2. Trong một tuyên bố với Bloomberg, Apple cho biết quyết định nói trên đến từ lời khuyên mới nhất đến từ các chuyên gia y tế.

Việc đóng cửa toàn bộ các Apple Store được đánh giá sẽ tác động không nhỏ đến việc kinh doanh của Apple tại thị trường Trung Quốc, nơi mà Táo khuyết vừa có sự tăng trưởng trở lại sau một thời gian suy giảm.

Không chỉ doanh số bán bị ảnh thưởng, không ít các chuyên gia đang dự đoán nguồn cung iPhone có thể bị ảnh hưởng vì dịch bệnh do virus Corona, trong đó đặc biệt là mẫu iPhone 9.

Theo CEO Tim Cook, các nhà cung cứng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10/2. Apple hiện có nhiều nhà cung ứng tại Vũ Hán, song Tim Cook khẳng định có nhiều nguồn cung đảm bảo sự thay thế.

Foxconn, hãng lắp ráp iPhone số 1 thế giới tuyên bố có đầy đủ các biện pháp để đảm bảo nguồn cung iPhone không bị gián đoạn. Foxconn cho biết họ đảm bảo có các biện pháp để tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường toàn cầu.

Theo VTV