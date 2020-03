Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các máy chủ sử dụng Microsoft Sharepoint

Cơ quan chức năng ghi nhận trong 40 lỗ hổng bảo mật liên quan tới Microsoft Sharepoint đã có mã lỗi quốc tế, trong đó có 1 lỗ hổng nghiêm trọng là CVE-2019-0604 và 15 lỗ hổng mức cao.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có cảnh báo các cơ quan, tổ chức nhà nước về cảnh báo về nguy cơ tấn công vào các máy chủ sử dụng Microsoft Sharepoint.

Theo đó, trong công văn mới gửi đến các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các cơ quan Cục An toàn thông tin cho biết, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục ghi nhận trong năm 2019 có 40 lỗ hổng bảo mật liên quan tới Microsoft Sharepoint đã có mã lỗi quốc tế, trong đó có 1 lỗ hổng nghiêm trọng là CVE-2019-0604 và 15 lỗ hổng mức cao.

CVE-2019-0604 là một trong 75 lỗ hổng trong Cảnh Báo tuần 10 năm 2019 đã được NCSC cảnh báo.

Nhóm lỗ hổng này nằm trên nhiều sản phẩm của Microsoft (.NET Framework, Microsoft Edge, Exchange Server, Internet Explorer, Office Access Connectivity Engine, SharePoint) cho phép đối tượng tấn công thực hiện thu thập thông tin nhạy cảm trên hệ thống, thực thi mã lệnh và tấn công leo thang.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát các máy chủ có cài đặt Microsoft Sharepoint để phát hiện và xử lý các máy chủ chưa vá lỗ hổng bảo mật.

Theo Cục An toàn thông tin, danh sách lỗ hổng bảo mật công bố năm 2019 và bản vá tương ứng của Microsoft Sharepoint cũng như hướng dẫn các đơn vị vá lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2019-0604 đã được Cục thông tin đầy đủ trên website ais.gov.vn.

Đối với những máy chủ sử dụng hệ điều hành không còn được hỗ trợ bản vá bảo mật, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức cần có kế hoạch nâng cấp để sử dụng phiên bản hệ điều hành mới.

Các cơ quan, tổ chức cũng được đề nghị tăng cường theo dõi giám sát hệ thống, đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

“Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 0243.2091616, thư điện tử ais@mic.gov.vn”, đại diện Cục An toàn thông tin nêu.

Trước đó trong ngày 28/2, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có cảnh báo nguy cơ tấn công vào các máy chủ thư điện tử sử dụng Microsoft Exchange. Cục An toàn thông tin đã đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát các máy chủ có cài đặt Microsoft Exchange để phát hiện và xử lý kịp thời các máy chủ có khả năng đã bị đối tượng tấn công khai thác qua lỗ hổng CVE-2020-0688.

Theo Vietnam+