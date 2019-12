“Đột nhập” nhà máy có thể sản xuất 23 triệu smartphone/năm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Smartphone Vsmart được kiểm tra “sức chịu đựng” trong môi trường khắc nghiệt từ nhiệt độ -40 độ C tới 80 độ C, điều kiện tồn tại trong sương muối, hóa chất… Thử nghiệm nhiệt độ cao (80 độ C) nhằm dự báo nguy cơ chiếc điện thoại phát nổ vì quá nóng, gây nguy hiểm cho người dùng.