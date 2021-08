Huawei quyết giành lại “ngôi vương” trên thị trường smartphone

Chủ tịch của Huawei khẳng định, công ty quyết giành lại vị trí đầu bảng trong cuộc đua trên thị trường smartphone bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm trọng.

Ảnh: Gadgets

Chủ tịch của Huawei Technologies, ông Guo Ping cho biết, mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ đã bóp nghẹt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của công ty, Huawei sẽ không từ bỏ và có kế hoạch cuối cùng sẽ trở lại “ngai vàng” của mình trên thị trường smartphone.

Năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đưa Huawei vào danh sách đen xuất khẩu và cấm hãng này tiếp cận công nghệ quan trọng có nguồn gốc từ Mỹ, ảnh hưởng đến khả năng tự thiết kế chip và nguồn linh kiện từ các nhà cung cấp bên ngoài.

“Mọi người đều biết rằng chip điện thoại cần công nghệ tiên tiến với kích thước nhỏ và mức tiêu thụ điện năng thấp. Huawei có thể thiết kế chip điện thoại nhưng không ai có thể giúp chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi đang mắc kẹt”, Chủ tịch Huawei Guo Ping đã chia sẻ như vậy trong một phỏng vấn gần đây.

Tuy nhiên, ông Guo Ping khẳng định, vấn đề trên có thể giải quyết được.

Chủ tịch Huawei Guo Ping cho biết thêm: "Huawei sẽ tiếp tục duy trì và phát triển trong lĩnh vực điện thoại di động và với những tiến bộ không ngừng trong sản xuất chip, ngôi vương trên thị trường điện thoại thông minh chắc chắn cùng sẽ trở lại với Huawei.

Theo công ty nghiên cứu Canalys, Huawei, từng là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đã bị “đá văng” ra khỏi top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới về mặt doanh số trong quý I/2021, lần đầu tiên trong hơn bảy năm.

Vào tháng 11/2020, Huawei đã bán bớt thương hiệu điện thoại thông minh cấp thấp hơn là Honor - một động thái nhằm mục đích duy trì hoạt động kinh doanh. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã Honor cho công ty trách nhiệm hữu hạn Zhixin New Information Technology Co. Ltd.

Số liệu từ nhiều công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, doanh thu của Huawei đã giảm 29% trong nửa đầu năm nay, mức giảm lớn nhất từ ​​trước đến nay, với doanh thu từ nhóm kinh doanh tiêu dùng bao gồm điện thoại thông minh, giảm 47% xuống 135,7 tỷ Nhân dân tệ.

Dù gặp nhiều khó khăn trên thị trường smartphone, Huawei vẫn sẽ không bỏ qua thị trường này và vẫn sẽ cho ra mắt các mẫu sản phẩm mới. Theo nhiều nguồn tin, hãng công nghệ Trung Quốc sẽ cho ra mắt 3 mẫu smartphone màn hình gập ngay trong năm nay để cạnh tranh với các đối thủ.

Theo VTV