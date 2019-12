Vsmart bất ngờ tung ra dòng smartphone giá siêu rẻ chỉ 1,39 triệu đồng

Điện thoại Vsmart được thả rơi tự do xuống mặt sàn bê tông; ép uốn cong ở mức tối đa; bấm phím hàng vạn lần; thử khả năng “sinh tồn” trong điều kiện tới 80 độ C rồi hạ sốc đến âm 40 độ C...