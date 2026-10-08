Thu mua phế liệu tại Hà Tĩnh - làm sao để không bị mua dưới giá?

Kim loại cũ, nhựa phế liệu, vải thanh lý sau cải tạo xưởng tất cả đều có giá trị trên thị trường. Vấn đề không phải là phế liệu có bán được hay không, mà là bán cho đúng đơn vị và đúng giá.

Tại sao nhiều người bán phế liệu dưới giá thị trường?

Thực trạng phổ biến tại Hà Tĩnh là người dân thường bán phế liệu cho những người thu mua dạo với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thực tế. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu thông tin: không biết bảng giá phế liệu hiện hành, không biết từng loại vật liệu được định giá khác nhau như thế nào, và không có đơn vị thu mua uy tín đến tận nơi để so sánh.

Với kim loại màu như đồng hay nhôm những loại có giá trị cao sự chênh lệch giữa bán cho người thu mua dạo và bán cho đơn vị chuyên nghiệp có thể lên đến 15–25% trên mỗi kg. Với lô hàng vài trăm kg, con số đó không nhỏ.

Phân loại đúng bước quan trọng để nhận giá tốt hơn

Trước khi liên hệ bất kỳ đơn vị thu mua nào, người dân Hà Tĩnh nên biết một nguyên tắc cơ bản: phế liệu được phân loại riêng sẽ được trả giá cao hơn phế liệu hỗn hợp. Lý do là mỗi loại vật liệu có giá trị khác nhau rõ rệt thu mua phế liệu đồng giá cao luôn cao hơn nhiều so với thu mua phế liệu sắt hay thu mua phế liệu nhựa. Khi lẫn lộn, đơn vị thu mua buộc phải định giá theo loại thấp nhất.

Một số cặp phân loại hay bị nhầm cần lưu ý:

- Thu mua phế liệu nhôm và thu mua phế liệu inox hai loại trông giống nhau nhưng giá khác nhau đáng kể

- Thu mua phế liệu hợp kim cần tách riêng khỏi kim loại nguyên chất vì định giá theo thành phần

- Thu mua phế liệu gang tách riêng khỏi sắt thông thường và thu mua thép phế liệu

Danh mục thu mua phế liệu tại Hà Tĩnh của Phế liệu Thảo Nguyên

Phế liệu Thảo Nguyên là đơn vị chuyên thu mua phế liệu tại Hà Tĩnh, nhận toàn bộ danh mục vật liệu phổ biến từ hộ gia đình, cơ sở kinh doanh đến công trình xây dựng:

- Thu mua phế liệu nhôm: Cửa nhôm cũ, khung nhôm, nhôm vụn

- Thu mua phế liệu đồng giá cao: Dây điện đồng, cuộn đồng, thiết bị điện phế

- Thu mua phế liệu inox: Inox 201, 304, 316 từ thiết bị nhà bếp, cơ sở sản xuất

- Thu mua phế liệu sắt: Sắt vụn, sắt cây, khung kết cấu xây dựng

- Thu mua thép phế liệu: Thép hình, thép tấm, thép cuộn từ công trình

- Thu mua phế liệu gang: Gang đúc, phụ tùng gang từ cơ khí

- Thu mua phế liệu hợp kim: Hợp kim nhôm, đồng theo yêu cầu

- Thu mua phế liệu kẽm: Kẽm tấm, tôn kẽm cũ, kẽm vụn

- Thu mua phế liệu chì: Ắc quy cũ, chì công nghiệp

- Thu mua phế liệu niken: Từ linh kiện điện tử, thiết bị công nghiệp

- Thu mua phế liệu nhựa: Can nhựa, thùng nhựa, ống PVC, nhựa hạt

- Thu mua vải thanh lý: Vải đầu tấm, đồng phục cũ, bao bì vải

- Thu mua phế liệu công nghiệp và thu mua phế liệu công trình với khối lượng lớn theo yêu cầu

Bảng giá phế liệu và quy trình thu mua

Thảo Nguyên công bố bảng giá phế liệu cập nhật hàng ngày theo thị trường. Khách hàng có thể hỏi giá qua hotline trước khi đặt lịch hoàn toàn miễn phí và không ràng buộc.

Quy trình thu mua tại nhà chỉ gồm 3 bước:

Liên hệ hotline, cung cấp loại và khối lượng phế liệu Nhận báo giá theo bảng giá hiện hành, xác nhận lịch hẹn Nhân viên đến tận địa chỉ, cân điện tử kiểm định tại chỗ, thanh toán tiền mặt ngay

Với lô hàng số lượng lớn từ xưởng sản xuất hoặc công trình xây dựng, Thảo Nguyên điều xe tải đến tận kho bãi, không phát sinh chi phí vận chuyển cho bên bán.

Liên hệ Phế liệu Thảo Nguyên tại Hà Tĩnh: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 1985 Hotline/Zalo: 0961.58.58.85 Website: phelieuthaonguyen.com Văn Phòng : Số nhà 10B, Tổ 8, khu chung cư Tây Trà, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Cơ sở 1: Đa Hội, Bắc Ninh - Cơ sở 2: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nam Email: caovanhoang101985@gmail.com

Dù bạn là hộ gia đình, cửa hàng hay cơ sở sản xuất dù số lượng ít hay nhiều Phế Liệu Thảo Nguyên luôn sẵn sàng đến tận nơi, cân đúng, giá tốt và thanh toán ngay.

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