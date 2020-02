Chỉ số giá tiêu dùng Hà Tĩnh tháng 1 tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 1/2020 tăng 1,71% so với tháng trước, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm 2019. So với tháng trước, khu vực thành thị tăng 2,35%, nông thôn tăng 1,27%.

Biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 so với tháng 12/2019

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng hóa chỉ số giá tăng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; hàng hoá và dịch vụ khác.

Có 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm là: Thuốc và dịch vụ y tế; văn hóa, giải trí và du lịch.

Các nhóm bưu chính viễn thông và giáo dục không có sự biến động so với tháng trước.

Hoa quả tươi là một trong những mặt hàng bán mạnh dịp tết.

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, nguyên nhân chính làm cho CPI tháng 1/2020 tăng so với tháng trước là giá nhiên liệu xăng dầu và giá vàng bình quân trong tháng tăng. Ảnh hưởng căng thẳng chính trị tại khu vực Trung Đông giữa Iran và Mỹ là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thị trường giá cả hai mặt hàng trên.

Chỉ số giá vàng tháng 1/2020 tăng 5,25% so tháng trước, tăng 19,28% so cùng kỳ năm trước. Giá vàng trong tháng tiếp tục tăng do nhu cầu mua sắm vàng cuối năm và ảnh hưởng của thị trường vàng thế giới.

Những ngày đầu tiên mở bán sau Tết Nguyên đán 2020, giá vàng tại Hà Tĩnh tăng liên tục và lên tới 44,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 31/1/2020, đạt kỷ lục trong vòng 6 năm qua.

Dự kiến CPI tháng 2/2020 sẽ giảm so với tháng trước. Xu hướng sau Tết giá nhiều mặt hàng như thực phẩm, bánh kẹo, dịch vụ giao thông, phương tiện đi lại, hàng may mặc, đồ dùng gia đình giảm mạnh do nhu cầu tiêu dùng giảm. Trong khi đó, các mặt hàng gồm vật liệu xây dựng, văn hoá giải trí và du lịch tăng.

