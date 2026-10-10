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Trang điểm tận nơi khi chụp ảnh gia đình: Lưu ý ánh sáng, tông da và trang phục

P.V
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Chụp ảnh gia đình thường có nhiều thế hệ cùng xuất hiện trong một khung hình, mỗi người một tông da và một kiểu trang phục. Việc tính trước ánh sáng, lớp nền và màu áo giúp cả nhà lên hình hài hòa mà không ai bị lệch tông.

Máy ảnh nhìn khác mắt thường

Trang điểm để chụp ảnh không hoàn toàn giống trang điểm hằng ngày. Ống kính và đèn chụp làm lộ nhiều chi tiết mắt thường bỏ qua: vệt nền ở quai hàm, phần phấn phủ quá dày, màu son nhạt đi so với thực tế. Vì vậy các chuyên viên thường tăng nhẹ độ rõ của chân mày, má hồng và môi để gương mặt không bị phẳng trong ảnh.

Điều này không có nghĩa phải đậm hơn nhiều. Chỉ cần lớp nền đều, vùng chữ T không bóng và màu môi, má đủ sức sống là khuôn mặt đã ổn. Với ảnh gia đình, nên ưu tiên vẻ tự nhiên, vì ảnh thường được lưu lại và treo trong nhiều năm.

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Trang điểm trước buổi chụp ảnh gia đình.

Ánh sáng quyết định ảnh đẹp hay không

Nếu chụp trong nhà, nên chọn nơi có cửa sổ lớn và để ánh sáng tự nhiên là nguồn chính. Đèn trần vàng làm da ngả cam, đèn huỳnh quang trắng làm da nhợt, còn đèn flash gắn máy dễ tạo bóng gắt dưới cằm. Ngoài trời, nắng gắt giữa trưa khiến mọi người nheo mắt, nên thời điểm sáng sớm hoặc cuối chiều thường dễ chụp hơn.

Trước ngày chụp, nên bàn với người chụp ảnh về giờ và địa điểm, để lên lịch trang điểm sớm hơn đủ cho lớp nền ổn định. Nếu làm tại nhà, nên chọn phòng có ánh sáng gần giống nơi chụp, nhờ vậy màu nền, má và son được kiểm tra trong điều kiện sát với thực tế.

Trang điểm tận nơi cho cả nhà

Với những gia đình đông người, gọi chuyên viên đến tận nhà giúp tránh cảnh mỗi người một nơi, vừa mất thời gian di chuyển vừa dễ lệch giờ. Cáo Makeup, đơn vị trang điểm ở Hà Nội, nhận trang điểm tại nhà, khách sạn hoặc văn phòng trong 12 quận nội thành, phục vụ cả nhóm bạn hoặc gia đình cùng địa chỉ, không phụ thu di chuyển trong nội thành.

Mỗi lần trang điểm kéo dài khoảng 60–90 phút, gồm trang điểm và làm tóc cơ bản. Khi cả nhà cùng làm, nên cộng dồn thời gian cho từng người và đặt lịch trước ít nhất khoảng 4 tiếng. Mỗi người cần một chỗ ngồi đủ sáng, khuôn mặt sạch, còn mỹ phẩm và dụng cụ do chuyên viên mang đến.

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Trang điểm cho mẹ trong ngày vui của gia đình.

Tông da từng người và lớp nền

Trong ảnh gia đình, ông bà, bố mẹ, con cái thường có sắc da khác nhau. Người lớn tuổi có da mỏng hơn, dễ lộ nếp khi nền dày, nên lớp nền mỏng, dưỡng ẩm kỹ sẽ trông tự nhiên hơn. Trẻ em hầu như chỉ cần một lớp dưỡng và chút má hồng, không nên đánh nền hay kẻ mắt.

Mỗi người nên được chọn kem nền theo đúng tông của mình, không dùng chung một màu cho cả nhà. Chuyên viên thường thử màu ở đường viền hàm dưới ánh sáng tự nhiên trước khi tán đều xuống cổ, để đầu và cổ không lệch màu khi chụp cận mặt.

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Trang điểm mắt nhẹ nhàng, tôn nét tự nhiên.

Mắt nhẹ, môi vừa phải

Với ảnh gia đình, trang điểm mắt nhẹ thường hợp hơn kẻ mắt đậm hay mi giả dày. Một lớp phấn mắt màu đất hoặc hồng nâu nhạt, đường kẻ mảnh sát chân mi và mascara vừa phải là đủ để mắt rõ nét. Người đeo kính nên tránh phấn mắt có nhũ quá lớn vì dễ phản chiếu vào tròng kính khi có ánh đèn.

Màu môi nên hợp với trang phục và không quá khác sắc môi thật. Son nude hồng, cam đất hoặc đỏ gạch thường lên hình dễ nhìn. Nếu trong nhà có người lớn tuổi, nên chọn son có độ ẩm, tránh loại quá lì dễ lộ nếp môi.

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Kiểm tra lớp trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên cạnh cửa sổ.

Trang phục và bước kiểm tra cuối

Trang phục nên được chọn từ trước ngày chụp, ưu tiên các màu tương hợp thay vì giống hệt nhau. Họa tiết to, chữ in lớn hay màu quá chói dễ cướp sự chú ý khỏi gương mặt. Áo cổ rộng hoặc cài khuy phía trước nên mặc trước khi trang điểm để không phải kéo qua đầu làm dính nền.

Trước khi chuyên viên rời đi, cả nhà nên cùng kiểm tra lớp trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên cạnh cửa sổ. Bước này giúp phát hiện sớm những chỗ nền loang hay má hồng chưa đều. Với ảnh gia đình, một nụ cười thoải mái luôn quan trọng hơn lớp trang điểm hoàn hảo, và việc chuẩn bị từ sớm là cách giữ cho cả nhà nhẹ nhõm.

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Nhiều tông kem nền cho các màu da khác nhau.

Với những ai cần dịch vụ trang điểm tại nhà trước buổi chụp, có thể nhắn Zalo để đặt lịch trong khung giờ từ sáng sớm đến tối mỗi ngày. Hoặc liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Cáo Makeup

Cơ sở 1: 11 Liên Trì, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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