Ít nhất 5 tên lửa rơi xuống căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq

Iraq xác nhận có ít nhất 5 tên lửa rơi xuống căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này trong cuộc không kích do Iran tiến hành ngày 8/1 vừa qua.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu với nhiệm vụ hỗ trợ chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS đã huấn luyện cho quân đội nước này trong nhiều tháng qua tại một căn cứ quân sự tại Taji. Cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang do những bất đồng giữa Mỹ và Iran. Sau cuộc tấn công này, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Mỹ - Chiến dịch Nhổ tận gốc (CJTF-OIR) Myles Caggins III cho biết không có binh lính nào trong liên quân bị thương.

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Theo các bài báo trước đó dẫn nguồn tin quân sự từ Iraq, một số tên lửa đã rơi xuống căn cứ quân sự Taji ở phía bắc Baghdad. Nguồn tin thuộc lực lượng an ninh Iraq xác nhận ít nhất 5 tên lửa Katyusha do Liên Xô sản xuất đã tấn công vào cơ sở quân sự này.

Tờ Alsumaria News cũng khẳng định có 5 tên lửa rơi xuống căn cứ này. Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 3 người đã bị thương. Quân đội Iraq xác nhận trong một thông báo rằng cuộc tấn công trên là nhắm vào cơ sở quân sự có lính Mỹ đồn trú song phủ nhận thông tin cho rằng có người bị thương.

Đầu tháng này, nghị viện Iraq đã thông qua một nghị quyết yêu cầu các lực lượng nước ngoài ngay lập tức rút toàn bộ binh lính khỏi quốc gia này nhằm phản đối việc Mỹ không kích sân bay Baghdad giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani và phó chỉ huy lực lượng bán quân sự dòng Shia ở Iraq Abu Mahdi Muhandis.

Các nghị sĩ Iraq nhận định vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Iraq và chính phủ nước này sẽ nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran sau đó đã đáp trả hành động của Mỹ bằng việc không kích 2 căn cứ quân sự của Washington tại Iraq bằng tên lửa đạn đạo.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong suốt 2 tháng qua./.

Tin liên quan: Ám sát tướng Soleimani - kỷ nguyên nguy hiểm mới ở Trung Đông Tổng thống Trump tweet “mọi chuyện vẫn ổn” sau khi Iran tấn công trả thù vào căn cứ Mỹ. Nhưng có lẽ chỉ mình ông nghĩ vậy. Giai đoạn đầy rủi ro đang đến với Trung Đông.

Theo VOV