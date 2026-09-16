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Văn hóa - văn nghệ

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Thứ Tư, 16/9/2026, 18:43 (GMT+7)

Văn nghệ thiếu nhi: Thanh âm mùa thu

Mùa thu về mang theo làn gió mát lành cùng thanh âm mùa thu rộn rã: tiếng lá chao nghiêng, tiếng bước chân tới trường và bản hòa tấu rộn ràng nơi xóm đồng.
Mỹ Dung
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