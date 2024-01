Khám phá đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang ở thị xã Hồng Lĩnh

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (995 -1057), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Ông là nhân vật lịch sử đã có nhiều đóng góp cho vùng đất Hoan Châu nói riêng (Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay) và cả nước nói chung. Ông có tư chất mẫn tiệp, văn võ song toàn, thông minh và đức độ. Năm 1039, ông được Lý Thái Tông cử vào châu Nghệ An lo việc thu thuế, năm 1041 được phong làm Tri châu Nghệ An - Tước hiệu là Uy Minh Hầu, sau đó được phong lên tước vương. Ghi nhận những công lao, uy đức to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, từ thế kỷ XVIII, Nhân dân trong vùng đã dựng đền Bình Lãng để tôn thờ ông, ở tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh ngày nay. Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Chạp âm lịch, Nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ húy kỵ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Bình Lãng.