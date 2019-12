Phát hiện khu rừng cổ đại 386 triệu năm

Khu rừng lâu đời nhất thế giới có niên đại từ 386 triệu năm được phát hiện gần New York. Rễ hóa thạch của nhiều cây ước tính cao gần 20 m được tìm thấy ở dưới cùng một mỏ đá dưới chân dãy Catskill thuộc khu vực thung lũng Hudson, New York. Khu rừng 3 triệu năm tuổi cũng được khai quật ở Gilboa, New York, cách mỏ đá khoảng 40 km.