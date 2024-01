Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Tĩnh mưa rét

Theo dự báo, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh khiến nhiệt độ giảm nhanh 2 - 4 độ C so với những ngày qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (3-1), không khí lạnh ảnh hưởng tới thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong ngày sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh khiến khu vực Hà Tĩnh có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ giảm nhanh 2 - 4 độ C so với những ngày qua.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5, cấp 6; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 16 - 18 độ C.

Từ sáng nay, vùng biển Hà Tĩnh gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Theo dự báo, ngày 4/1 mưa giảm, phía Nam có mưa rải rác, các khu vực khác phổ biến ít mưa.

Tin liên quan: Dự báo thời tiết Hà Tĩnh tuần đầu năm mới Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 5 và 6/1, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu ảnh hưởng không khí lạnh suy yếu nên thời tiết có mưa nhỏ vài nơi ở phía Nam.

P.X.B