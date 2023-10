Ngăn ngừa thế hệ trẻ “vướng vào” thuốc lá điện tử

Cùng với các giải pháp giảm tác hại của thuốc lá, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang nỗ lực ngăn chặn học sinh tiếp cận với thuốc lá điện tử.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh niên, vị thành niên, học sinh ở huyện Hương Khê sử dụng thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn bè và những người xung quanh.

Chị H.T.L – một phụ huynh ở xã Hương Lâm (huyện Hương Khê) thẳng thắn chia sẻ: "Do bận công việc để trang trải cuộc sống nên tôi không có nhiều thời gian chăm sóc, quản lý con cái. Có lần tôi phát hiện con trai (lớp 8 - PV) có một vật lạ, bằng chiếc bật lửa nhưng cháu cố tình giấu đi. Sau khi tìm hiểu tôi mới tá hỏa khi biết đó là thuốc lá điện tử. Mặc dù cháu đã hứa với gia đình sẽ vứt bỏ và không tiếp tục sử dụng nhưng chúng tôi vẫn rất lo lắng. Chúng tôi rất mong muốn các tổ chức, cơ quan và nhà trường có giải pháp tuyên truyền, răn đe để các cháu biết được tác hại và tránh xa thuốc lá điện tử".

Chương trình sinh hoạt dưới cờ tháng 10 của Trường THPT Hương Khê được triển khai với chủ đề “đoàn viên thanh niên nói không với thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội”.

Dù chưa có thống kê, đánh giá cụ thể tuy nhiên các ngành chức năng ở Hương Khê nhận định thực tế có tình trạng học sinh hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. Trước thực trạng đó, ngành GD&ĐT, Huyện đoàn và các trường THPT, THCS đã tổ chức nhiều chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cũng như các tệ nạn xã hội khác.

Tại Trường THPT Hương Khê, đầu năm học, nhà trường phát hiện một số em học sinh có sử dụng thuốc lá điện tử. Sau đó trường đã tổ chức thông báo, làm việc với phụ huynh; kiểm điểm học sinh, phê bình trước toàn trường và yêu cầu các em cam kết không tái phạm.

Thầy Lê Ngọc Quân - Bí thư Đoàn trường cho biết: "Từ đầu năm học, nhà trường tập trung cao cho công tác ngăn ngừa học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử. Đặc biệt, chương trình sinh hoạt dưới cờ tháng 10 được trường lựa chọn chủ đề “đoàn viên thanh niên nói không với thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội” nhằm tuyên truyền sâu rộng với các em học sinh. Chương trình thu hút hơn 1.800 giáo viên và học sinh toàn trường tham gia. Với hình thức sân khấu hóa, học sinh các chi đoàn đã có cách tuyên truyền sáng tạo về tác hại của thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội. Qua đó làm rõ hơn trách nhiệm của các em học sinh trong công tác xây dựng trường học hạnh phúc – nói không với thuốc lá".

Em Hán Phạm Thuỳ Linh - lớp 11C1 Trường THPT Hương Khê chia sẻ, một số bạn coi việc hút thuốc lá điện tử như một trào lưu thời thượng, thể hiện đẳng cấp, sành điệu. Tuy nhiên, qua các buổi học ngoại khóa, qua cảnh báo của thầy cô, em được biết thuốc lá điện tử có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Em hi vọng các bạn sẽ tuân thủ nội quy của nhà trường, biết từ chối lời mời hút thuốc lá từ bạn bè hoặc mọi người. Khi phát hiện những trường hợp bạn bè của mình sử dụng thuốc lá cần kịp thời báo cáo ngay cho đoàn trường, cho các thầy cô giáo để có biện pháp xử lý.

Thuốc lá điện tử có thể gây ra hậu quả khôn lường đối với giới trẻ. Ảnh minh họa.

Trước đó, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Hàm Nghi cũng đã tham gia chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý, thuốc lá, thuốc lá điện tử do nhà trường, Huyện đoàn và Công an huyện phối hợp tổ chức. Qua đó, các em đã được nắm bắt về tác hại, hệ lụy của ma tuý, thuốc lá, nhất là những vụ việc nghiêm trọng do sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử xảy ra trong thời gian qua. Từ đó, các em hiểu rõ hơn và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Theo các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá điện tử gây nghiện, ảnh hưởng phát triển não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên; nguy hiểm hơn nó làm tăng nguy cơ bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu truyền thống. Thuốc lá điện tử gây ra các bệnh cấp và mãn tính nguy hiểm như tổn thương phổi cấp tính, viêm phổi,.. Nặng hơn là nguy cơ cao gây ung thư do kim loại nặng và các hợp chất carbonyl độc hại có trong khói thuốc. Hút thuốc lá điện tử cũng làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối và xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, sử dụng thuốc lá điện tử còn có nguy cơ chấn thương nghiêm trọng do nổ pin. Đã có những trường hợp tử vong do cháy, nổ thuốc lá điện tử được ghi nhận.

Đoàn Trường THPT Phúc Trạch thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống phát thanh về tác hại của thuốc lá điện tử.

Để bảo vệ thanh niên trước nguy cơ sử dụng và nghiện thuốc lá điện tử, Huyện đoàn đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xây dựng bài phát thanh tuyên truyền và phát sóng định kỳ trên hệ thống truyền thanh các địa phương, các trường học. Phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các trường học tổ chức các chương trình sinh hoạt, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá... Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh xung quanh các trường học nhằm ngăn chặn mua, bán thuốc lá, thuốc lá điện tử, các loại hàng hóa độc hại không rõ nguồn gốc xâm nhập học đường Chị Kiều Thị Thu Hằng Phó Bí thư Huyện đoàn Hương Khê

Dương Chiến