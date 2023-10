Thời tiết Hà Tĩnh trở lạnh, thấp nhất 22 độ C

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh nhiều mây, có mưa, nhiệt độ ngày đêm dao động từ 22 - 26 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, 24h qua, các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác.

Từ đêm 22/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa ở vùng núi phổ biến 50 - 100mm, vùng đồng bằng ven biển 100 - 200mm. Mưa lớn tập trung ở các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và Hương Khê.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác ở vùng đồng bằng và ven biển; vùng núi có mưa vài nơi; nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 22 - 26 độ C; độ ẩm trung bình tăng lên 85 - 90%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4; ven biển giật cấp 6.

Không khí lạnh suy yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 23, 24/10; sang ngày 25/10 lượng mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C, thấp nhất 22 - 24 độ và độ ẩm duy trì ở mức khá cao. Lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, phía Nam có nơi trên 150mm.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày và đêm 22/10, vùng ven biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6; vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng ven bờ cao 1 - 2m, ngoài khơi 2 - 3m. Ngày và đêm 23/10, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

P.V