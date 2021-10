Từ chiều 9/10, gió giật cấp 9 ở vùng ven biển Quảng Ninh đến Hà Tĩnh

Dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 19 giờ ngày 9/10, tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ chiều 9 - 10/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ ngày 9 - 12/10, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Từ chiều 9-11/10, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 10 - 11/10, phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10 - 12/10, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 350mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9 - 13/10, một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông, suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 3 - 7m, trên các sông khu vực Bắc Bộ và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 1 - 4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực Đông Bắc, Việt Bắc và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ còn dưới mức báo động 1.

Vùng núi khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trong vùng chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi diễn biến bão; duy trì thông tin liên lạc và yêu cầu các phương tiện tàu, thuyền khẩn trương di chuyển tránh trú bão; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

