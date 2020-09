Điều chưa biết về cầu thủ người Hà Tĩnh solo như Messi tại giải U17 Quốc gia 2020

Trong trận đấu vòng bảng Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2020 giữa U17 PVF và U17 Thanh Hóa, ở phút 90 + 4, Phan Viết Thiện – tiền đạo người Hà Tĩnh đã có pha đi bóng ấn tượng, sút tung lưới thủ môn Thanh Hóa để ấn định chiến thắng 1 - 0 cho U17 PVF.

Video: Khoảnh khắc Phan Viết Thiện solo như Messi ghi bàn phút 90+4 cho U17 PVF. Nguồn: NEXT SPORTS.

U17 PVF chạm trán U17 Thanh Hóa là cặp đấu tái hiện lại trận chung kết giải U17 quốc gia 2019 tại Tây Ninh. Đội chủ nhà U17 PVF áp đảo thế trận, kiểm soát trận đấu và liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha tấn công đa dạng. Tuy nhiên, trước sự tập trung và quyết liệt của hàng thủ đội trẻ xứ Thanh, các cầu thủ U17 PVF gặp khó khăn trong việc chuyển hóa sức ép thành cơ hội dứt điểm trong vòng cấm.

Với lợi thế chủ nhà, U17 PVF tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành U17 Thanh Hóa.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, kết quả chung cuộc mới được định đoạt. Tiền đạo Phan Viết Thiện đi bóng khéo léo vượt qua 2 cầu thủ Đoàn Ngọc Hà và Hà Châu Phi của U17 Thanh Hóa, tung cú sút căng chéo góc, hạ gục thủ môn Lê Anh Tuấn của đội bạn để ghi bàn thắng quyết định, giúp U17 PVF giành chiến thắng sát nút 1 - 0. Thắng lợi này giúp U17 PVF có được 6 điểm sau 3 trận đấu và giành quyền vào bán kết gặp U17 Sông Lam Nghệ An.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, kết quả chung cuộc mới được định đoạt từ pha đi bóng lắt léo của cầu thủ số 25, đội U17 PVF. (Ảnh Hiếu Lương)

Phan Viết Thiện sinh năm 2003 tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Năm 2014, khi đang học lớp 5, Viết Thiện thi tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh. Thầy Hồ Sỹ Phúc đã phát hiện tài năng chơi bóng đặc biệt của cậu bé này và liên lạc với gia đình để tạo điều kiện đưa em vào tập luyện tại lớp bóng đá cộng đồng PTF Hà Tĩnh.

Phan Viết Thiện đi bóng qua 2 cầu thủ đội bạn để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh Hiếu Lương)

Sau một thời gian, Phan Viết Thiện trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ PVF khi đó đang có trụ sở tại Trung tâm TDTT Thành Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2016, do PVF không tham dự giải bóng đá thiếu niên toàn quốc nên Phan Viết Thiện được U13 Sông Lam Nghệ An mượn về khoác áo đội U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu vòng chung kết giải thiếu niên toàn quốc.

Tại giải đấu này, Viết Thiện cùng U13 Sông Lam Nghệ An giành huy chương Bạc khi để thua U13 Viettel trong trận chung kết. Trở về PVF, Phan Viết Thiện ngày càng chững chạc và đóng góp vai trò quan trọng tại các đội trẻ của PVF.

Năm 14 tuổi, Phan Viết Thiện đã có vị trí chính thức trong đội hình U15 PVF để đội tuyển này giành ngôi vô địch U15 Quốc gia 2017 ở Tây Ninh. Hai năm sau, cầu thủ người Hà Tĩnh tiếp tục đá chính và cùng U17 PVF giành huy chương Bạc giải U17 Quốc gia 2019 khi Viết Thiện mới 16 tuổi.

Thắng lợi này giúp U17 PVF có được 6 điểm sau 3 trận đấu và giành quyền vào bán kết gặp U17 Sông Lam Nghệ An.

Tại vòng loại Giải U17 Quốc gia 2020, tiền đạo Phan Viết Thiện mang băng đội trưởng U17 PVF và anh đã có 2 bàn thắng vào lưới U17 Hà Nội, U17 Than Quảng Ninh. Cũng trong trận đấu với U17 Than Quảng Ninh tại lượt đi trên sân PVF, Viết Thiện đã gặp chấn thương và phải vắng mặt suốt thời gian còn lại của vòng loại.

Vừa kịp thời bình phục, Viết Thiện được HLV Đinh Thế Nam đưa vào sân thay người ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu vòng bảng gặp U17 Thanh Hóa. Nhờ vậy, cầu thủ đến từ huyện Nghi Xuân đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng nghẹt thở cho U17 PVF ở phút bù giờ cuối cùng.

Thế nhưng, tại trận bán kết gặp lại đội bóng cũ U17 Sông Lam Nghệ An, sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0 – 0, thì trên chấm luân lưu 11m, cầu thủ số 25 Viết Thiện lại thực hiện không thành công khiến U17 PVF để thua U17 SLNA và chỉ giành được tấm huy chương Đồng tại giải U17 Quốc gia được tổ chức trên sân nhà.

Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp cùng bản năng săn bàn đầy ấn tượng, Phan Viết Thiện đang cho thấy tiềm năng của một chân sút triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Văn Vũ