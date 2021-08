Tích cực chia sẻ, hỗ trợ công dân Hà Tĩnh trong vùng dịch miền Nam

Lúc cuộc sống gặp vô vàn khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, công dân Hà Tĩnh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai... đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ tỉnh nhà cùng các tổ chức, cá nhân để vượt lên.

Vợ chồng anh Trần Văn An (SN 1993) và chị Nguyễn Thị Quế (SN 1994) rời quê nhà Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, làm ăn. Trong khi chị Quế làm việc cho một công ty may thì anh An phụ bán quán phở gần nhà trọ ở khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức để tiện việc đưa đón con trai 7 tuổi đi học mỗi ngày.

Anh Trần Văn An - chồng chị Nguyễn Thị Quế, hiện đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Hơn 2 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh ở TP Hồ Chí Minh nên 2 vợ chồng tạm ngưng công việc. Anh An sau đó không may dương tính với COVID-19, phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Không có thu nhập, chồng lại nằm viện, cuộc sống của gia đình chị Quế gặp vô vàn khó khăn. Hai mẹ con chị phải dè xẻn từng bữa ăn để duy trì cuộc sống hằng ngày. Trong lúc bế tắc, chị Quế biết tới chương trình hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh cho bà con Nghệ An và Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đã đăng ký.

Nhiều công dân Hà Tĩnh ở miền Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhận được sự giúp đỡ từ Hội DNNT tại TP Hồ Chí Minh.

“Ngày hôm qua, tôi nhận được số tiền 1 triệu đồng từ Hội gửi đến hỗ trợ. Trong thời điểm khó khăn thì số tiền 1 triệu đồng thực sự rất đáng quý với mẹ con tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ từ mọi người” - chị Nguyễn Thị Quế chia sẻ.

Gia đình chị Lê Thị Tình (SN 1988, đang cư trú tại phòng trọ ở phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương) cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Không chỉ mất việc làm mà hiện cả nhà đang nằm trong vùng phong tỏa bởi ngành chức năng ghi nhận hàng chục ca F0 quanh khu vực gia đình chị sinh sống.

Hai vợ chồng cùng 3 người con, trong đó có con nhỏ 7 tháng và người mẹ bị ung thư, phải nhờ tới sự hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các đoàn thể và hội thiện nguyện để duy trì cuộc sống.

Chương trình “Chung tay cùng bà con xứ Nghệ” của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các mạnh thường quân và chính quyền 2 địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Mới đây, trong lúc khó khăn, gia đình chị Tình nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng từ Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu, ngoài 2 trường hợp nêu trên, thời gian qua, có nhiều trường hợp công dân Hà Tĩnh ở miền Nam gặp khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh Phan Đình Tuệ cho hay: Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kéo dài ở miền Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của hàng chục nghìn người người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Nắm bắt được điều này, vào cuối tháng 7, Hội đã đứng ra kêu gọi, vận động gây quỹ với mong muốn đồng hành, giúp đỡ bà con Nghệ Tĩnh vượt qua khó khăn.

Người dân trong khu phong tỏa nhận các phần quà hỗ trợ từ Hội đồng hương Hà Tĩnh.

Sau 3 tuần kêu gọi, Hội huy động được số tiền gần 4 tỷ đồng. Cùng đó, Ủy ban MTTQ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tin tưởng và giao cho Hội số tiền 4 tỷ đồng (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng) để trao cho các hoàn cảnh khó khăn. Tính chung, số tiền mà chương trình vận động được tới nay là gần 8 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã thông tin tới bà con để đăng ký nhận hỗ trợ. Chỉ sau thời gian ngắn, đã có hơn 30.000 lượt người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đăng ký, trong đó, hồ sơ hợp lệ là gần 24.000 trường hợp (Nghệ An gần 15.000 người và Hà Tĩnh 9.000 người).

“Hội dự tính trao mỗi hộ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do số lượng người dân đăng ký nhận hỗ trợ vượt quá dự tính ban đầu nên buộc chương trình phải ưu tiên lựa chọn cho những trường hợp thực sự khó khăn, nhất là lao động tự do; những người khó tiếp cận với sự hỗ trợ của chính quyền do thiếu thủ tục; những cá nhân, gia đình có vợ/chồng/con bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, tai nạn lao động, nhiễm COVID-19, đang nuôi đông con và ở trọ” - ông Phan Đình Tuệ thông tin.

Từ các tiêu chí đưa ra, ban tổ chức đã chọn lọc lại danh sách và gọi điện thoại tới từng trường hợp để vừa thăm hỏi, động viên các gia đình, vừa nắm lại thông tin chính xác trước khi trao quà. Tiền sau đó được Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh chuyển khoản tới từng trường hợp, phân bổ phù hợp, hài hòa cho người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các cá nhân, tổ chức đang tích cực hỗ trợ cho công dân Hà Tĩnh ở miền Nam nhằm giúp họ yên tâm ở lại, chống chọi với dịch bệnh.

Sau 2 đợt chuyển khoản, tính tới chiều 24/8, chương trình “Chung tay cùng bà con xứ Nghệ” của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã trao cho gần 1.200 hộ gia đình gặp khó khăn với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh Phan Đình Tuệ, số tiền 1 – 2 triệu đồng tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của các mạnh thường quân cùng chính quyền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với mong muốn đồng hành cùng bà con vượt qua thời điểm khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tới đây, dựa theo danh sách được chọn lọc, Hội sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ cho bà con. Dự tính chương trình sẽ giúp đỡ được khoảng 5.000 trường hợp. Hội sẽ kêu gọi, vận động thêm từ các cá nhân, tổ chức để có thêm nguồn quỹ hỗ trợ cho bà con.

Những món quà nghĩa tình giúp người dân có thêm động lực vượt qua đại dịch.

Cùng với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp hội đồng hương (HĐH) Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục có các hoạt động giúp đỡ công dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Các cấp HĐH như: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh… đã đứng ra khâu nối với ngành chức năng và các nhà hảo tâm, hội thiện nguyện để giúp đỡ công dân Hà Tĩnh gặp khó khăn.

Các phần quà hỗ trợ thực sự cần thiết với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Từng phần quà với bao gạo, cân cá khô, chai nước mắm, bó rau xanh hay tiền hỗ trợ trong thời điểm này cũng rất đáng quý với bà con Hà Tĩnh ở miền Nam, góp phần giúp họ yên tâm ở lại.

“Dịch bệnh kéo dài thì ai cũng gặp khó khăn, thiếu thốn cả nhưng vất vả nhất vẫn là người lao động khi bị ngưng việc suốt nhiều tháng qua. Dịch bệnh ở các tỉnh miền Nam hiện vẫn đang rất phức tạp và HĐH đang nỗ lực kêu gọi mọi người hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít, đùm lá rách nhiều”, tương thân, tương trợ cùng nhau vượt đại dịch” - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh ở TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phi Dần cho hay.

