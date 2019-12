“Đảng viên 76” quyên góp tiền, hỗ trợ thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chung tay xây dựng nông thôn mới, các “đảng viên 76” tham gia sinh hoạt tại thôn Tây Vinh (Tùng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) đã đứng ra vận động, quyên góp tiền lắp đặt camera an ninh dọc các trục đường chính của thôn.

Hiện tại, thôn Tây Vinh đã hoàn thành lắp đặt 7 camera giám sát với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Thời gian qua, “đảng viên 76” (đảng viên đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị) thôn Tây Vinh đã góp nhiều công sức trong việc cùng nhân dân địa phương xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Những “đảng viên 76” này không chỉ tham gia hiến kế, góp ý cho địa phương mà còn trực tiếp đóng góp một nguồn kinh phí không nhỏ giúp thôn hoàn thành nhiều tiêu chí khó.

Chúng tôi may mắn có mặt tại Tây Vinh vào ngày chủ nhật, được gặp gỡ những con em xa quê đang cùng nhau trở về để lắp đặt hệ thống camera an ninh cho thôn. Đây là chủ trương do tổ Đảng 76 của thôn đề ra và trực tiếp thực hiện.

Tổ Đảng nơi cư trú thôn Tây Vinh tranh thủ ngày chủ nhật cùng về quê bàn bạc phương án lắp đặt camera.

Anh Nguyễn Văn Tiến (hiện công tác tại Huyện đoàn Can Lộc) cho biết, sau cuộc họp mới đây tại Chi bộ Đảng thôn Tây Vinh, tổ Đảng 76 chúng tôi cùng nhau họp bàn, nghĩ cách thiết thực cùng góp sức xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Kết quả là hầu hết thành viên nhất trí đứng ra kêu gọi, đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera dọc các điểm trọng yếu giao thông của thôn, nhằm góp phần đảm bảo an ninh cũng như nâng cao ý thức tự giác của người dân trong các hoạt động cộng đồng.

Người dân yên tâm hơn khi được giám sát những hoạt động trong thôn qua điện thoại thông minh.

Sau thời gian ngắn, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều con em xa quê, tổ Đảng 76 - Chi bộ Đảng thôn Tây Vinh đã quyên góp được gần 30 triệu đồng, hoàn thành lắp đặt 7 camera trên địa bàn. Ngoài ra, trước đó tổ Đảng 76 cũng đã trực tiếp hỗ trợ địa phương trồng hoa trên các tuyến đường, hỗ trợ thiết bị nhà văn hóa thôn…

Ông Lê Viết Kiên (hiện công tác tại TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: “Là một công dân thôn Tây Vinh, khi biết đến chủ trương quyên góp lắp đặt hệ thống camera, tôi đồng tình, nhất trí cao. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử, ngoài trực tiếp ủng hộ bằng tiền mặt, tôi còn cung cấp toàn bộ thiết bị camera với giá gốc mà không lấy lợi nhuận.”

Có “mắt thần” giám sát, sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân trong sinh hoạt cộng đồng giữ gìn vệ sinh, môi trường.

Còn ông Nguyễn Văn Mai (người dân thôn Tây Vinh) phấn khởi tâm sự, có được hệ thống camera, chúng tôi vui lắm. Khi có vụ việc xảy ra, camera sẽ giúp sức rất nhiều trong việc truy tìm kẻ xấu. Những vụ ăn trộm vặt, trộm chó sẽ nhanh chóng được phát hiện và xử lý. Hơn thế, với những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, con em xa quê, chúng tôi còn cảm thấy cần phải có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong hoạt động cộng đồng, xây dựng NTM.

Thôn Tây Vinh đang thực sự trở thành một miền quê đáng sống, đường làng ngõ xóm khang trang, yên bình và thơ mộng. Đó cũng là nguyên nhân để thôn vinh dự là 1 trong 6 đơn vị được huyện Can Lộc đánh giá cao, đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019.

Tây Vinh đang thực sự trở thành một miền quê đáng sống.

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Bùi Chiến Thắng cho biết: Trong điều kiện chủ trương tinh giảm biên chế, trong đó có quy định về cắt giảm phụ cấp đối với công an viên các thôn thì việc lắp đặt camera tại thôn, xóm sẽ góp phần lớn vào việc duy trì, giữ vững và nâng chất tiêu chí số 19 về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

“Xã Tùng Lộc đánh giá rất cao trách nhiệm của con em xa quê ở thôn Tây Vinh trong chung tay xây dựng NTM. Trong đó, “đảng viên 76” là những người tiên phong kêu gọi hỗ trợ, đóng góp cơ sở vật chất xây dựng thôn xóm. Lực lượng này không chỉ đơn thuần là ủng hộ kinh phí mà còn tăng thêm sức mạnh cho tổ chức cơ sở Đảng nông thôn trong quá trình lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM. Xã sẽ có đánh giá và xây dựng phương án tổ chức nhân rộng mô hình này trên nhiều thôn khác” - ông Bùi Chiến Thắng nói thêm.

Anh Tấn – Dương Chiến