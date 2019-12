Đấu Toyota Camry, Honda Accord an toàn tới mức nào?

Honda Accord thế hệ thứ 10 vừa chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP với điểm số 91,79/100.

Honda Accord hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,319 tỷ đồng.jpg

Honda Accord thế hệ thứ 10 chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) với tổng điểm 91,79/ 100. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm tác động va chạm đầu xe, tác động va chạm hông xe và đánh giá đối với các tính năng an toàn được trang bị trên xe. Đối thủ nặng ký nhất của Honda Accord là Toyota Camry cũng đạt 5 sao ASEAN NCAP với điểm số thấp hơn đôi chút là 91,47.

Qua các bài kiểm tra, Honda Accord hoàn toàn mới đạt điểm số 49,07 đối với khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP), 23,28 điểm cho khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ (COP) và 19,44 cho các công nghệ hỗ trợ an toàn (SATs).

Honda Accord thế hệ thứ 10 chính thức được ra mắt tại Đông Nam Á lần đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 3/2019, tiếp theo là Indonesia vào tháng 7, Philippines vào tháng 9, Singapore và Việt Nam vào tháng 10. Được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Việt Nam vào tháng 10/2019, Honda Accord là tâm điểm của gian trưng bày Honda.

Không gian nội thất bên trong Honda Accord hoàn toàn mới

Nói về các công nghệ an toàn được trang bị trên mẫu xe mới nhất của Honda Việt Nam, Accord thế hự thứ 10 có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, camera chiếu hậu đa góc, cảm biến va chạm trước sau, hệ thống an toàn 6 túi khí,… Bên cạnh đó, một số công nghệ an toàn tiên tiến có trên xe còn phải kể tới hệ thống quan sát làn đường (cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần 4 ần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách), hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ.

Tại thị trường Việt Nam, bên cạnh Toyota Camry, Honda Accord còn cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Mazda 6, Kia Optima. Trong số các mẫu sedan cỡ D hiện nay, Accord cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất, giá khởi điểm lên tới 1,319 tỷ đồng.

Theo Báo Giao thông