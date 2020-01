Nên mua sedan nào để đi tết tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng?

Năm 2019 đánh dấu sự xuất hiện của hàng loạt mẫu sedan mới trên thị trường. Người dùng có thêm nhiều lựa chọn trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng với đa dạng phong cách.

Tết đến xuân về cũng là dịp nhiều người dùng quyết định mua xe mới, vừa là món quà sau một năm làm việc vất vả, vừa là phương tiện lý tưởng để đi chơi ngày Tết.

Đối với những tín đồ sedan, kiểu dáng đẹp mắt, sang trọng và trang bị nhiều công nghệ là những ưu tiên hàng đầu. Với tầm giá 1,5 tỷ đồng, không khó để người dùng có thể chọn mua những mẫu sedan phù hợp với cá tính của mình.

Mercedes-Benz C 200 (1,499 tỷ đồng)

Thế hệ mới của Mercedes-Benz C 200 ra mắt tại Việt Nam đầu 2019, mẫu xe này có giá cao hơn 10 triệu đồng so với thế hệ cũ. Xe đã được tinh chỉnh lại, cản trước và cản sau của xe C 200 được tái thiết kế theo hướng khỏe khoắn, tinh gọn.

Mercedes-Benz C 200 là mẫu xe sang chảnh, hiện đại có giá dưới 1,5 tỷ đồng.

Nội thất của xe có nhiều điểm mới. Điển hình là vô lăng đa chức năng với các nút cảm ứng chạm. Cụm đồng hồ nâng lên kích thước 12,3 inch với 3 tùy chọn giao diện. Trong khi màn hình trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói…

Điểm đáng chú ý trên Mercedes-Benz C 200 là động cơ xăng I4 1.5 L tích hợp hệ thống hybrid EQ Boost. Hệ thống này bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Với công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm có sẵn từ động cơ 1.5L, C 200 có thể tăng tốc 0 – 100 km/h trong vòng 7,7 giây, tương đương với C 200 trước đây vốn sử dụng động cơ 2.0L.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc sedan sang chảnh và cao cấp, thì Mercedes-Benz C 200 là một trong những lựa chọn phù hợp nhất.

Volkswagen Passat BlueMotion (1,480 tỷ đồng)

Được định hình là mẫu sedan gia đình cỡ lớn (large family car), Volkswagen Passat thuộc phân khúc cao hơn những mẫu sedan hạng D như Toyota Camry, Mazda6... nhưng thấp hơn những mẫu sedan hạng sang của Mercedes-Benz, BMW hay Lexus.

Volkswagen Passat BlueMotion phù hợp với nhóm khách hàng trung niên thích phong cách xe Đức.

Không phải là mẫu sedan mang tính thể thao hay quá sang trọng. Volkswagen Passat mang nét thiết kế đơn giản, thực dụng nhưng đầm chắc. Mẫu xe này là lựa chọn lý tưởng cho những người trung niên, mong muốn một chiếc xe sử dụng hàng ngày.

Phiên bản Volkswagen Passat BlueMotion trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.798 cc, phun nhiên liệu trực tiếp TSI, cho công suất 180 mã lực tại vòng tua 5.500-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 1.500-5.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 7 cấp. Tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, vận tốc tối đa 232 km/h. Xe có giá 1,450 tỷ đồng.

Giá không rẻ là nhược điểm của Passat. Thế nhưng Volkswagen Passat thế hệ hiện tại là một lựa chọn tốt với những người thích các mẫu xe đơn giản, già dặn, không quá phô trương, và đặc biệt là phong cách Đức khó lẫn.

Honda Accord (1,319-1,329 tỷ đồng)

Mẫu sedan hạng D Honda Accord cập bến thị trường Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với cấu hình động cơ tăng áp 1.5L, đi cùng 2 mức giá 1,319 và 1,329 tỷ tùy theo màu sơn.

Honda Accord có ngoại hình thể thao, năng động hơn trước.

Thế hệ thứ 10 của Honda Accord được đánh giá là có ngoại hình năng động, thể thao. So với thế hệ trước, Accord 2019 có nội thất trẻ trung và hiện đại hơn. Đi cùng với đó Honda tiếp tục sử dụng các vật liệu cao cấp như da, nhựa mềm và ốp vân gỗ ở bảng tablo, ghế ngồi, bên trong cửa để tăng sự sang trọng cho cabin.

Các công nghệ an toàn trên Honda Accord 2019 gồm có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ quan sát làn đường, cảnh báo chống buồn ngủ, cảnh báo áp suất lốp.

Dưới nắp capô Honda Accord 2019 là động cơ Turbo 1.5L i-VTEC chia sẻ cùng CR-V. Công suất tối đa đạt 188 mã lực ở 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 260 Nm ở 1.600 - 5.500 vòng/phút. Xe trang bị hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda Accord là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn một mẫu sedan vừa rộng rãi, phù hợp cho gia đình, vừa mang phong cách ấn tượng để “bát phố” ngày Tết.

Toyota Camry 2.5Q (1,235 tỷ đồng)

Ở thế hệ mới, Toyota Camry chuyển sang nhập khẩu Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước. Mức giá của phiên bản 2.5Q cũng rẻ hơn trước. Mẫu sedan hạng D được lột xác hoàn toàn, không còn mang thiết kế già nua như trước.

Toyota Camry đã loại bỏ hình ảnh mẫu xe già nua, thay vào đó là thiết kế hiện đại hơn.

Ngoại hình của Toyota Camry được đổi mới, trẻ trung hơn và mang vóc dáng thể thao hơn. Xe sở hữu nhiều đặc điểm thừa hưởng từ những “người anh em” hạng sang Lexus. Phần đầu xe gây ấn tượng cho người nhìn với các đường nét sắc cạnh.

Bên trong xe là không gian nội thất được cải thiện đáng kể, bớt nhàm chán hơn nhiều so với phiên bản cũ. Bản 2.5Q có vô lăng đa chức năng, cruise control. Màn hình cảm ứng trực quan, dễ sử dụng và có giao diện tiếng Việt. Xe còn có màn hình hiển thị kính lái HUD.

Xe sử dụng phanh tay điện tử, có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport. So với thế hệ trước, Camry mới được điều chỉnh để tăng tốc tốt và vận hành mạnh mẽ hơn, dù công suất động cơ giữ nguyên.

Mẫu xe này là lựa chọn hợp lý cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu sedan đẹp, rộng rãi và bền bỉ. Việc thoát khỏi dớp “trung niên” cũng là lợi thế của Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D.

Honda Civic RS (929-934 triệu đồng)

Honda Civic RS 2019 được xếp vào phân khúc sedan thể thao giá rẻ tại thị trường châu Âu. Nhưng ở Việt Nam, mẫu xe này được nằm chung mâm với các phiên bản sedan hạng C cao cấp. Mẫu xe này có giá 929-934 triệu đồng tùy màu sắc.

Honda Civic RS phù hợp với những người trẻ thích chất thể thao.

Honda Civic RS là mẫu xe thay thế cho Civic L tại thị trường Việt Nam. Điểm thay đổi ngoại thất trên Honda Civic RS 2019 là mặt ca-lăng đen mờ với logo RS đặc trưng. Mâm xe 18 inch cứng cáp trong khi thế hệ cũ chỉ 17 inch. Xe còn có thêm cánh lướt gió thể thao phía sau là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất Honda Civic RS tập trung nhiều vào người lái. Vô lăng bọc da 3 chấu có lẫy chuyển số phía sau. Ghế ngồi bọc da ôm sát người lái, trọng tâm thấp tương tự các mẫu xe thể thao.

Những trang bị tiện nghi trên xe gồm hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, gương tự động chống chói, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp tính năng Apple Carplay và Android Auto, kết nối Wi-Fi và hệ thống âm thanh với 8 loa. Đặc biệt, xe còn có tính năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh.

Honda Civic RS 2019 trang bị động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm, đi kèm với hộp số vô cấp CVT. Có thể nói, Honda Civic RS là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ yêu thích sự thể thao, muốn một chiếc xe có thiết kế đẹp, cảm giác lái thể thao “cực đoan” nhưng tầm giá dưới 1 tỷ đồng.

Mazda3 2.0L Signature Premium (919 triệu đồng)

Là mẫu sedan hạng C những Mazda3 thế hệ mới có giá bán tương đương với những mẫu xe hạng D. Phiên bản sedan cao cấp nhất là Mazda3 2.0L Signature Premium có giá lên tới 919 triệu đồng.

Tuy nhiên, với việc Mazda3 được đổi mới thiết kế nên nhiều người dùng vẫn không ngại xuống tiền để sở hữu. Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của Mazda3 mới tăng thêm đôi chút so với thế hệ cũ, do đó cũng khiến không gian nội thất rộng rãi hơn phần nào.

Thiết kế đẹp mắt là điểm cộng của Mazda3 nhưng giá bán đắt ngang xe hạng D là một nhược điểm.

Phiên bản sedan cao cấp nhất trang bị mâm 18 inch thay vì 16, khiến ngoại hình xe trong thể thao và năng động hơn. Ngoài ra, mẫu xe này còn có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD, một trang bị thường xuất hiện trên các mẫu xe sang.

Những tính năng tiện nghi cao cấp đáng chú ý khác gồm có: hệ thống Mazda Connect hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, dàn âm thanh 8 loa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, ga tự động, gương chống chói tự động…

Mazda3 2.0 Signature Premium trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L có công suất 153 mã lực cùng mô-men xoắn 200 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mẫu xe này phù hợp với những khách hàng thích chất thể thao, dễ dàng gây sự chú ý trên đường phố. Tuy nhiên giá bán cao là một nhược điểm của Mazda3 2.0 Signature Premium.

