Ôtô càng hiện đại, tai nạn càng nhiều?

Nhiều công nghệ an toàn hiện đại khiến tài xế mất tập trung khi lái xe, được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, theo nghiên cứu mới của tổ chức AAA Foundation (Mỹ).

Hầu hết ôtô mới hiện nay đều được trang bị sẵn công nghệ an toàn trợ giúp lái xe như kiểm soát hành trình thích ứng và trợ giúp giữ làn. Tuy nhiên, mặt trái của công nghệ an toàn chính là nguy cơ mất an toàn mà chúng tạo ra.

Tính năng điều khiển hành trình thích ứng giúp xe giữ khoảng cách với các phương tiện xung quanh. Ảnh: Consumer Reports.

Nghiên cứu mới của AAA Foundation chỉ ra thực tế đáng báo động mà hãng xe và tài xế cần lưu tâm. Về cơ bản, tính năng trợ lái càng nhiều, lái xe càng an toàn và dễ dàng hơn.

Nhưng chính do quá dễ dàng, tài xế lại dễ sinh tâm lý chủ quan khi điều khiển ôtô. Tất nhiên, nếu sử dụng đúng mực, các hệ thống này càng khiến người trên xe an toàn hơn. Thế nhưng, lý thuyết và thực tế không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.

Chiếc Tesla Model 3 đâm vào xe cảnh sát Mỹ hồi đầu tháng ở bang Connecticut do tài xế quá ỷ lại vào khả năng tự lái của xe. Ảnh: CarBuzz .

Kiểm soát hành trình thích ứng và trợ giúp giữ làn là hai trong số các tính năng được AAA Foundation đưa vào diện nghiên cứu. Hiển nhiên, cả hai đều rất thông dụng trên xe sang và xe bình dân.

Kiểm soát hành trình thích ứng được thiết kế để giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau trên cao tốc bằng cách tự động giảm ga hoặc tăng tốc mà không cần người lái can thiệp.

Trợ giúp giữ làn là tính năng thông dụng trên ôtô hiện nay. Ảnh: Consumer Reports .

Trong khi đó, trợ giúp giữ làn tự đánh lái vô lăng quay về làn xe đang di chuyển khi xe bắt đầu đi chệch làn đường. Cả hai hệ thống đều cần tài xế chú tâm điều khiển xe, ít nhất phải đặt tay trên vô lăng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào tài xế cũng lái xe theo cách này. Nhiều tai nạn gần đây cho thấy tài xế đã quá ỷ lại vào tính năng này, nói thẳng ra là lười nhác khi điều khiển xe. Và hậu quả không phải lúc nào cũng có thể vãn hồi.

Nghiên cứu của AAA Foundation cho thấy hai hệ thống này tăng gấp đôi tình trạng lái xe chủ quan. Khảo sát được thực hiện trên các xe Acura MDX, Ford Fusion, Honda Accord, Jeep Cherokee, và Hyundai Sonata.

Cũng cần nhấn mạnh rằng nghiên cứu của AAA Foundation không khẳng định kiểm soát hành trình thích ứng và trợ giúp giữ làn gây nguy hiểm. Vấn đề ở chỗ các hãng xe cần có cách nâng cao ý thức tài xế, chỉ ra những giới hạn của công nghệ an toàn kiểu này.

