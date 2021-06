Hà Tĩnh quyết liệt “chiến đấu” với virus SARS-CoV-2 siêu lây nhiễm

Kể từ khi phát hiện 2 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 vào tối 4/6, Hà Tĩnh đã trải qua 10 ngày gồng mình “chiến đấu” với đợt dịch có tính chất phức tạp, diễn biến nhanh nhất từ trước tới nay. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thần tốc và hiệu quả, từng bước kiểm soát và ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, sớm đem lại cuộc sống yên bình cho Nhân dân.

Sáng 5/6, Hà Tĩnh phát thông báo ghi nhận 2 trường hợp dương tính đầu tiên trong cộng đồng với với vi-rút SARS-CoV-2 từ Bình Dương về trên địa bàn (ngày 30/5). Đến hết ngày 13/6, Hà Tĩnh có 51 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện ở 5/13 huyện, thị, thành: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà và Hương Sơn. Biến chủng vi-rút có tốc độ siêu lây nhiễm, ý thức người dân về phòng, chống dịch chưa cao, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm càng thêm khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh vào hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19 từ ngày 15/6. Ảnh: Thu Trang

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh, Hà Tĩnh đã vào cuộc một cách chủ động, bình tĩnh nhưng hết sức khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ. Việc ứng phó với dịch bệnh được quán triệt tư tưởng nhất quán: Cả hệ thống chính trị đồng lòng, đoàn kết “chống dịch như chống giặc”; “giặc” càng nguy hiểm, càng cần sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt; “giặc” tấn công càng nhanh, cả hệ thống càng thần tốc; “chống giặc” càng gian khó, càng phải đoàn kết để tạo nên sức mạnh… Lãnh đạo toàn diện trên “trận chiến” cam go này, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời đưa ra những quyết định quan trọng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành khẩn trương các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, căn cơ từng bước đi trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hàng ngàn “chiến sỹ” là cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, là công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp đã khẩn trương có mặt, lăn xả ở tuyến đầu hiểm nguy, gian khó để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm với số lượng các trường hợp liên quan ngày càng lớn, diện phong tỏa, sàng lọc ngày càng mở rộng. Lãnh đạo ngành y tế bám sát hiện trường chỉ đạo cụ thể về công tác chuyên môn, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, lãnh đạo tỉnh liên tục kiểm tra cơ sở, vừa động viên, vừa kịp thời chỉ đạo và nắm bắt thực tiễn để đưa ra những quyết sách linh hoạt, hiệu quả nhất trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đến động viên lực lượng trực điểm chốt tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) (ảnh trái). Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn (ảnh phải).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đến động viên lực lượng trực điểm chốt tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) Ảnh: Thu Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn. Ảnh: Hữu Trung

Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo xuyên suốt các biện pháp thần tốc truy vết, cách ly các F1, F2 và đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh - những người chưa hề có một đêm ngon giấc trong hơn 1 tháng rưỡi kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, lại tiếp tục căng mình với những diễn biến phức tạp, sự căng thẳng, áp lực cao hơn. Liên tục thông tin các ca bệnh mới, vùng dịch mới được xác định và các đội cơ động phòng, chống dịch đã khẩn trương có mặt để điều tra, truy vết, chuyển bệnh nhân về cách ly, điều trị tại bệnh viện. Bộ phận lấy mẫu, xét nghiệm của CDC tiếp tục giữ vai trò chủ lực về chuyên môn, cùng lực lượng cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành vào cuộc xét nghiệm với tính chất phức tạp và quy mô lớn hơn rất nhiều lần. Ngoài F1, F2 của các ca bệnh, người dân vùng phong tỏa, diện xét nghiệm mở rộng tới toàn vùng cách ly y tế, đầu tiên là TP Hà Tĩnh, tiếp đó là Lộc Hà, Hương Sơn.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn cho biết: “Ngành y tế đã huy động hơn 500 cán bộ tại các bệnh viện, trung tâm y tế, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế kịp thời có mặt ở tất cả các địa bàn để tăng tốc đến mức cao nhất cho việc khoanh vùng, sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh. Ngành cũng đã nhận được sự hỗ trợ của đoàn công tác tỉnh Nghệ An với 52 cán bộ, nhân viên hỗ trợ lấy mẫu và xét nghiệm cho hơn 4 ngàn mẫu bệnh phẩm. Bộ Y tế cử chuyên gia hỗ trợ Hà Tĩnh về mặt chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch”.

52 cán bộ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Quang

Đợt dịch mới với số lượng ca bệnh và các F1, F2 rất lớn này đã đặt ra những khó khăn trong hoạt động truy vết, nhất là tình trạng nhiều người tiếp xúc với F0 khai báo chưa thực sự chính xác, thiếu trung thực. Để giải quyết thực trạng này, nâng cao hiệu quả hoạt động truy vết, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh yêu cầu lực lượng công an có mặt cùng ngành y tế thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nhằm xác định lịch trình tiếp xúc của các trường hợp có liên quan tới ca bệnh.

Các y, bác sỹ Khoa Truyền nhiễm , BVĐK Hà Tĩnh sẵn sàng tâm thế để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các ca bệnh Covid-19. Ảnh: Hào Hoàng

Tính đến chiều tối 13/6, có 1.313 F1, 11.203 F2 đã được nhận diện; 81.594 mẫu xét nghiệm đã được lấy, trong đó, 97,5% đã có kết quả, là một khối lượng công việc khổng lồ mà đội ngũ y tế, cán bộ cơ sở đã phải dốc toàn bộ sức lực, ý chí của mình trên trận tuyến phòng, chống dịch.

Video: Đội mưa thiết lập vùng cách ly y tế ở huyện ven biển Hà Tĩnh. Thực hiện: Anh Tấn - Ngân Giang

Chính quyền các cấp đã nhanh chóng ban hành các quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, vùng phong tỏa nơi ca bệnh sinh sống. Theo đó, hơn 100 chốt kiểm soát vùng cách ly y tế và chốt phong tỏa tại các lối vào khu vực có bệnh nhân dương tính đã được thiết lập ở các địa phương có dịch. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế đã vượt qua khó khăn, gian khổ, không quản ngày nắng gắt, đêm mưa gió, kiên trì bám chốt, bám địa bàn, quyết không một phút lơi lỏng để từng bước ngăn chặn, khống chế dịch bệnh.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Nguyễn Du. Ảnh: Thu Hà

Với nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng, những ngày qua cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ y tế xã, phường. Từ ngày phát sinh ca bệnh cộng đồng đến nay, cán bộ trạm y tế xã, phường, nhất là ở các địa phương có dịch hoạt động hết công suất, trực 24/24h để tiếp nhận khai báo y tế, hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe Nhân dân, đồng thời cùng với cán bộ chính quyền địa phương giám sát, theo dõi việc cách ly y tế tại nhà đúng quy định.

Trên trận tuyến chống dịch còn có sự hy sinh lặng thầm của lực lượng cán bộ y tế, quân đội nằm trong bộ khung quản lý, phục vụ các khu cách ly tập trung, hiện đang thực hiện cách ly y tế cho 1.706 tại Khu KTX Mitraco, Trung tâm Huấn luyện Cẩm Xuyên, KTX Đại học Hà Tĩnh và khu cách ly các huyện, xã. Là lực lượng cán bộ y tế, lái xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân đi điều trị; là đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không quản ngại hiểm nguy, vất vả, đang nỗ lực cao nhất để tiếp đón, điều trị số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng gia tăng.

Đồng hành với tuyến đầu gian khó, tất cả các “binh chủng” tuyên truyền đã được huy động. Hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục đưa thông tin đến từng thôn xóm; các cơ quan báo chí địa phương dành gần như toàn bộ thời lượng cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thông tin, quán triệt các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống dịch của tỉnh để người dân đồng thuận, chia sẻ. Nhiều nhà báo đã trở thành chiến sỹ có mặt trên tất cả các trận tuyến, cùng chung vất vả, gian khó, hiểm nguy để phản ánh nhanh chóng, chính xác, kịp thời, sinh động nhất diễn biến về dịch bệnh; cổ vũ các lực lượng, động viên Nhân dân không hoang mang, lo lắng, chung sức, đồng lòng chống dịch.

Người dân Hà Tĩnh luôn hướng về vùng tâm dịch và mong muốn được sẻ chia, góp sức cùng cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trong gian khó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lại tiếp tục được khơi dậy. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng lòng sẻ chia, chung tay ủng hộ bằng tinh thần và vật chất đối với các lực lượng phòng dịch. Từ lời phát động của Hội Nông dân, nhà nhà góp gạo, rau, củ quả, nhu yếu phẩm gửi đến vùng dịch; cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tình nguyện nấu cơm phục vụ các khu cách ly; đoàn thanh niên xung kích hỗ trợ các điểm chốt, khu cách ly... ông Phan Văn Duẩn - Chủ tịch Hội Nông dân Kỳ Anh cho biết: “Sau chuyến hàng 11 tấn rau, củ, quả, lương thực, thực phẩm đầu tiên vào TP Hà Tĩnh, hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục chi viện khi tuyến đầu chống dịch và bà con vùng dịch có nhu cầu. Việc huy động rất thuận lợi bởi ai cũng mong muốn được góp sức, muốn chuyển tình cảm của mình tới đồng bào vùng dịch. Tôi tin những tình cảm chân thành của bà con nông dân Kỳ Anh sẽ giúp người dân ở vùng dịch ấm lòng, có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Trường Giáo lý xứ An Nhiên đang được trưng dụng để các nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và sẽ trở thành khu vực cách ly nếu cần. Ảnh: Thanh Hoài

Chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch bệnh, linh mục Nguyễn Xuân Hồng - Quản xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho trưng dụng nhà học giáo lý để làm khu cách ly; đi tặng quà cho anh em chiến sỹ ở các chốt, phối hợp động viên giáo dân thực hiện thông điệp “5K” và lấy mẫu xét nghiệm; linh mục Nguyễn Huy Tuấn - Quản xứ Kim Lâm (Can Lộc) đã trao hỗ trợ hàng ngàn suất cơm do bà con giáo dân đóng góp cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại các bệnh viện... Ngoài những món quà bằng tiền, hay những suất cơm, rau, củ, quả vườn nhà, vật dụng thiết yếu đến với các khu cách ly, địa phương vùng dịch, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ các cấp và đã đóng góp hơn 29 tỷ đồng gồm tiền và hàng hóa quy ra tiền cho Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Ảnh: Văn Đức

Trong đêm 13/6, mưa to gió lớn, cả cộng đồng đều hướng về các điểm chốt kiểm soát dịch, thấp thỏm, trăn trở với gian khó của lực lượng tuyến đầu. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Sở GTVT kịp thời điều động xe buýt đến các chốt kiểm soát làm lán trại che mưa cho cán bộ, chiến sỹ. Hàng chục nhà xe tư nhân cũng lập tức đưa xe đến hỗ trợ lực lượng trực chốt ở các địa phương. Lực lượng tuyến đầu đã có một đêm bình yên trong mưa lớn và cả cộng đồng cũng nhẹ nhõm, ấm lòng. Trung úy Nguyễn Văn Bảo An - Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ ở chốt 12D - tổ dân phố Hợp Tiến (phường Thạch Linh) cho biết: “Một chủ xe tư nhân đã chủ động đưa xe đến hỗ trợ chỗ trú ẩn cho anh em khi lán trại tạm sắp đổ. Hơn lúc nào hết, chúng tôi cảm nhận tình cảm, sự quan tâm của người dân và đó cũng là động lực lớn để chúng tôi quyết tâm bám trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

2 ngày gần đây và đỉnh điểm là ngày 13/6, số lượng các ca nhiễm Covid-19 tại Hà Tĩnh liên tục tăng và cảnh báo nguy cơ dịch có thể tiếp tục lan rộng. Điều đáng lo ngại là một số ca bệnh phát hiện những ngày gần đây có lịch trình tương đối phức tạp, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có trường hợp đã từng đi lễ tại nhà thờ. Trong khi đó, chủng vi-rút lần này được xác định là lây lan rất nhanh, nguy hiểm và một số F0 chưa rõ nguồn lây... đang đặt ra những khó khăn, thách thức lớn cho công tác phòng, chống dịch thời gian tới.

Sau khi phát hiện có ca dương tính với Covid-19 ở TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), các lực lượng chức năng đã trắng đêm thực hiện phong tỏa, lấy mẫu và các biện pháp phòng chống dịch khác. Ảnh: Tiến Dũng

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi Hà Tĩnh phải hành động nhanh nhất, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả nhất. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo những giải pháp cần làm ngay. Theo đó, tất cả các xã, thị trấn trong toàn tỉnh triển khai khai báo y tế toàn dân để tìm người từng đến bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà từ ngày 30/5 - 4/6) và người đi/về từ các tỉnh, thành phố khác; các huyện, thị, thành phố cũng lập tức triển khai các điểm test nhanh để sàng lọc toàn dân nhằm kịp thời phát hiện sớm nguy cơ dịch trong cộng đồng; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, yêu cầu khẩn trương thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho ít nhất 30% người lao động bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Nhân viên BVĐK thành phố Hà Tĩnh lấy mẫu cho người dân đến test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ảnh: Phúc Quang

Chủ động cao nhất cho mọi tình huống, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc soát xét, giải quyết các vướng mắc để đưa Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh làm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu: “Trước mắt, trong ngày 14/6, Sở Y tế cần triển khai điều động nhân lực từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh để đưa vào hoạt động phục vụ việc điều trị bệnh nhân Covid-19 trong ngày 15/6”. Bên cạnh đó, tiếp tục bổ sung thêm các điểm cách ly tại các huyện, xã, sẵn sàng thu dung khi có yêu cầu; đảm bảo phòng dịch nghiêm ngặt, tuyệt đối tránh lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung.

Video: Soát xét các điều kiện để đưa Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh làm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Thực hiện: Nhóm PV

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh sẽ trở thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 vào ngày 15/6. Ảnh: Thu Trang.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, lan rộng, việc nâng cao trách nhiệm, năng lực phòng, chống dịch của các địa phương hết sức quan trọng. Bởi vậy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo các địa phương có ca F0 nâng cấp mức độ cao nhất đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tập trung quyết liệt việc truy vết, rà soát trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và yêu cầu người dân trung thực trong khai báo lịch trình tiếp xúc; triển khai khẩn cấp tổ xung kích phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, xóm để giám sát cách ly tại nhà, phát hiện các trường hợp sốt, ho, khó, thở, đau đầu... để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chỉ đạo nội dung này tại những cuộc họp phòng, chống dịch gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đã yêu cầu các huyện, thị cần linh hoạt hơn trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tùy theo đặc thù từng địa bàn.

Thực hiện "mục tiêu kép", trong tháng 4,5 và những ngày đầu tháng 6, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào-Việt đã đón 4 chuyến tàu container cập cảng, bốc dỡ hàng an toàn, giải phóng tàu đúng kế hoạch. Ảnh: Thanh Hoài

Triển khai đồng bộ các giải pháp khác, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu thực hiện tiếp tục tăng tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly đúng quy định đối với các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính, người đến/về từ các địa điểm có dịch đã được Bộ Y tế thông báo; bảo đảm an toàn đối với các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh.

Kiểm tra, chỉ đạo chống dịch tại các địa phương, doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đều nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng và cũng là giải pháp bền vững đó là tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm bắt các diễn biến về dịch Covid-19 và chấp hành nghiêm biện pháp phòng dịch, tuyệt đối không hoang mang. Khi mỗi người dân thực sự nâng cao ý thức, trách nhiệm và đồng hành, quyết tâm cao độ, khi cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đoàn kết, cùng chung một ý chí, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả hơn nữa thì cuộc chiến với “giặc dịch” dẫu đang bước vào thời điểm gian khó, cam go nhất, cũng sẽ từng bước đi đến ngày chiến thắng.

