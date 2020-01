Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm phổi cấp do Corona vi rút cho bệnh viện tuyến huyện Hà Tĩnh

Chiều 30/1, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn về triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm phổi cấp do Corona vi rút (nCoV) cho bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về vi rút corona. Đây là một họ vi rút lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến viêm phổi nặng, đe dọa tính mạng của người bệnh như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) năm 2002 và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012....

Tham gia lớp tập huấn có đại diện trưởng khoa khám bệnh, khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ tháng 12 năm 2019, một chủng vi rút corona mới (nCoV) gây viêm phổi tại tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) đã được xác định và có nguy cơ lan rộng.

Các triệu chứng lâm sàng của nCoV bao gồm: Ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch, thời gian ủ bệnh trung bình từ 3-7 ngày, một số trường hợp có thời gian ủ bệnh kéo dài đến 14 ngày...

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm phổi cấp do Corona vi rút

Về chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ gồm các trường hợp sau: Sốt và viêm phổi, hoặc viêm phổi kẽ, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS); sốt và có các triệu chứng bệnh lý hô hấp (ho, khó thở..); sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp và khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với trường hợp có thể hoặc khẳng định mắc bệnh do nCoV.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh. Do đó, để chủ động phòng chống và thực hiện tốt công tác chẩn đoán, điều trị bệnh nCoV, các cơ sở y tế không được chủ quan lơ là. Cần chủ động thực hiện đúng theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-BYT.

Huy Hoàng