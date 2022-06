12 đơn vị công an cấp huyện ở Hà Tĩnh đã cấp biển số cho 456 xe ôtô

Thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe, từ ngày 21/5 đến nay, 12 đơn vị công an cấp huyện (trừ TP Hà Tĩnh), 31 đơn vị công an cấp xã đã đăng ký, cấp biển số cho 456 xe ôtô, 1.184 xe mô tô, 222 xe máy điện.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh).

Tính từ ngày 21/5 đến nay, 12 đơn vị công an cấp huyện đã đăng ký, cấp biển số cho 456 xe ô tô (gồm 33 xe ô tô con, 86 xe tải, 3 ô tô khách, 5 xe chuyên dụng, 9 xe sơ mi rơ moóc); 31 công an cấp xã đã tiến hành đăng ký, cấp biển số cho 1.184 xe mô tô, 222 xe máy điện.

Công an xã Việt Tiến (Thạch Hà) hướng dẫn người dân kê khai thông tin, hoàn thiện thủ tục cấp biển số xe mô tô.

Việc phân cấp đăng ký phương tiện giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng. Vì vậy, quá trình triển khai đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao và phấn khởi của cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, quy trình của Bộ Công an giao.

Sau khi được cán bộ công an xã hướng dẫn kê khai thông tin, tiến hành kiểm tra số khung, số máy, tôi nhập thông tin trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và nộp lệ phí trước bạ thông qua ứng dụng điện tử. Bước cuối cùng, công an xã hướng dẫn tôi bấm biển tại chỗ. Việc hoàn thiện quy trình chỉ mất khoảng 30 phút thay vì cả buổi như trước đây. Thật là thuận tiện vô cùng.

Ông Trần Ngọc Luận (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà)