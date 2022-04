33 tỉnh, thành có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021

Quý I/2022, 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 11 địa phương giảm trên 40%. Đặc Biệt, tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Quảng Bình giảm trên 60%.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng nay (14/4), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Điểm cầu Hà Tĩnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: Trong quý I/2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng nhưng tình hình trật tự ATGT trên cả nước về cơ bản được bảo đảm tốt.

Trong quý I (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022), cả nước xảy ra 2.762 vụ TNGT, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 662 vụ, giảm 67 số người chết, giảm 739 người bị thương. Nguyên nhân dẫn tới TNGT chủ yếu do: người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; chuyển hướng không chú ý; vượt xe sai quy định; vi phạm tốc độ; sử dụng rượu bia...

Toàn quốc có 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 11 địa phương giảm trên 40% số người chết gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Giang, Sơn La, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Thuận, Quảng Trị.

Đặc Biệt, tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Quảng Bình giảm trên 60% số người chết do TNGT. Tuy nhiên, vẫn còn 24 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ, trong đó có 13 tỉnh tăng trên 15%.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 phút ngày 31/3/2022 giữa xe container và xe tải trên tuyến đường tránh QL1A, đoạn qua xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Quý I/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị đã thực hiện 21.527 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 13.899 vụ với số tiền trên 86,3 tỷ đồng; tạm giữ 119 ô tô; đình chỉ hoạt động 4 bến thủy nội địa, 3 phương tiện thủy nội địa; giám sát 367 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 308 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Lực lượng CSGT đã xử lý 614.762 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền 674 tỷ 614 triệu đồng; tước 57.764 giấy phép lái xe, các loại bằng, chứng chỉ liên quan; tạm giữ 105.000 phương tiện các loại.

Đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Đối với công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đã xử lý 11 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; sơn kẻ 42 km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 432 cụm biển báo; sửa chữa, bổ sung 18 km hộ lan tôn sóng.

Các đơn vị chức năng ngành đường sắt đã thực hiện rào thu hẹp 1.490/1.817 vị trí; tổ chức cảnh giới ATGT tại 377/538 vị trí giao cắt; xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại 741/1.543 vị trí giao cắt đường sắt với đường bộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, điển hình là vụ TNGT tại Gia Lai, Quảng Nam..

Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương, nhất là nơi có mỏ vật liệu, khoáng sản, công trình xây dựng, nhà máy xi măng, cảng và tái diễn xe quá tải đường dài; tái diễn tình trạng cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải…

Hình ảnh tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành và địa phương đã báo cáo công tác đảm bảo TTATGT của đơn vị, địa phương, cũng như kiến nghị các giải pháp về công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Trong quý I (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022), Hà Tĩnh xảy ra 20 vụ TNGT, làm chết 18 người, bị thương 11 người; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 4 vụ, bằng số người chết và số người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 18 người, bị thương 11 người (giảm 4 vụ, bằng số người chết và số người bị thương 2021). Trong quý I năm 2022, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản 6.561 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định định xử phạt 5.786 trường hợp với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm 3.541 mô tô, 145 ô tô khách, 1.019 ô tô tải, 1.806 ô tô con, 50 phương tiện khác. Cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 19 vụ, 16 bị can về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; viện KSND cấp huyện đã truy tố 12 vụ/12 bị can. TAND hai cấp đưa ra xét xử 9 vụ/9 bị cáo; phạt tù có thời hạn 1 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 8 bị cáo.

Xe tải và container va chạm trên QL1 đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào sáng 14/4.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT 3 tháng đầu năm.

Đây là thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng đồng thời phải chống dịch, trong khi đó nước ta còn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng...

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, làm chết nhiều người. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các địa phương có số vụ TNGT tăng trong quý I có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm TNGT trong quý II và cả năm 2022.

Các lực lượng chức năng, đặc biệt là CSGT cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5... Tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lái xe chạy quá tốc độ, người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm... góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Các bộ, ngành Trung ương, đơn vị, địa phương nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi tuyến đường, địa phương. Rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19“với tinh thần”Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông", vì vậy, các sở, ngành và đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đảm bảo ATGT, đặc biệt là việc nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, công an huyện, thành phố, thị xã và xã, phường cần xây dựng kế hoạch, huy động tối đa quân số, trang thiết bị tập trung đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; siết chặt công tác quản lý, phương tiện, người lái và đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải, với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”.

Các cơ quan truyền thông cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức; tăng thời lượng đưa tin, phát sóng chuyên mục về ATGT; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc đăng bài, phát sóng các hoạt động về ATGT diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật ATGT; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc ký cam kết, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật ATGT...

Văn Chung