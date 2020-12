6 ngày, thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm trên địa bàn Hà Tĩnh

Trong 6 ngày (từ ngày 22 - 27/11/2020), Hoàng Huy Thắng (SN 2003) và Trần Văn Hoành (SN 2004) cùng trú tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Can Lộc và TX Hồng Lĩnh.

Các đối tượng Trần Văn Hoành (áo đen) và Hoàng Huy Thắng (áo đỏ).

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc đã làm rõ thủ phạm lấy cắp chiếc xe máy (trị giá khoảng 5 triệu đồng) của ông Trần Khánh Lý (SN 1969, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) vào ngày 27/11/2020 là Hoàng Huy Thắng và Trần Văn Hoành.

Sau khi lấy cắp xe máy, các đối tượng đã tháo BKS rồi đem bán chiếc xe với giá 1,2 triệu đồng cho một người không quen ở Đức Thọ.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Công an Can Lộc phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh làm rõ thêm 2 vụ trộm mà Thắng và Hoành đã thực hiện trên địa bàn TX Hồng Lĩnh. Theo đó, vào ngày 22/11/2020, hai đối tượng đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện tại công viên Suối Tiên thuộc phường Bắc Hồng; ngày 27/11/2020, lấy trộm 1 chiếc xe đạp ở phường Đức Thuận. Tổng trị giá tài sản 2 vụ trộm khoảng trên 10 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoành và Hoàng Huy Thắng về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ tang vật, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Trang