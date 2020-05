Bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 30 tháng tù giam đối với kẻ cầm đao chém người khác

Sau 2 ngày xét xử hình sự phúc thẩm, hôm nay (20/5), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997, trú tại thôn Yên Lập, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, trong 2 ngày 29/11/2019 và ngày 2/12/2019, TAND huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997) về tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Theo nội dung bản án 32/2019/HS-ST ngày 3/2/2019 của TAND huyện Hương Khê, khoảng 23h50 ngày 4/2/2019, ông Nguyễn Văn Doan (SN 1971) nghe tiếng nổ phía sau nhà nên đi ra ngoài kiểm tra. Đến khu vực ngã 3 đường QL 15A, ông Doan gặp anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1974 là người cùng thôn) và hai bên lời qua tiếng lại...

Biết sự việc, Nguyễn Ngọc Hoàng (con trai ông Doan) đã cầm một thanh đao tự chế chạy ra chém về phía anh Nguyễn Văn Hoàng nhưng không trúng. Thấy vậy, anh Phạm Văn Đồng (SN 1994 - trú cùng thôn) và một số người đã xông vào can ngăn, giằng co thanh đao với Nguyễn Ngọc Hoàng. Trong lúc giằng co, thì có lưỡi đao rơi xuống đất.

Vật chứng của vụ án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Đức Quyền)

Lúc đó, Nguyễn Ngọc Sơn (con ông Doan) cũng có mặt và đã nhặt lưỡi đao lên chém 1 nhát trúng vào vùng tai phải của Phạm Văn Đồng. Hậu quả, anh Phạm Văn Đồng bị tổn thương sức khỏe do thương tích gây ra là 12%.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 3/12/2019, bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn có đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị xem xét lại bản án của TAND huyện Hương Khê với lý do bị cáo không chém anh Đồng.

Nguyên nhân bị cáo nhận tội là do trong quá trình điều tra, bị cáo đã bị điều tra viên và người tạm giam cùng buồng đánh đập, bắt phải khai báo nhận tội.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Doan, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1975) và anh Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 2001) là bố, mẹ và em trai bị cáo Sơn - những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn kháng cáo bản án.

Đại diện Viện KSND tỉnh phát biểu quan điểm trong phiên tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử, căn cứ vào kết quả tranh tụng, chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh xác định việc kháng cáo không có cơ sở chấp nhận.

Vì vậy, TAND tỉnh đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Hương Khê có hình phạt 30 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn.