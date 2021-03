Băng cướp “nhí” vác dao vào nhà dân bắt trộm gà, cưỡng đoạt tài sản người đi đường ở Hà Tĩnh

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng dao tự chế gây ra 3 vụ cướp tài sản trong một đêm.

4 đối tượng cùng tang vật gây án

Do có ý định đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Bắc (SN 2005, trú tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) gọi điện cho Nguyễn Xuân Quý (SN 2004, trú tại TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), Trương Việt Hòa (SN 2001, trú tại thôn Tả Tấn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Đình Phú (SN 2000, trú tại thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) cùng bàn bạc tìm cách cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/3/2021, Bắc điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38S1-1848 chở Quý, còn Hòa chở Phú mang theo 2 chiếc dao phóng tự chế làm bằng kim loại với mục đích khống chế các nạn nhân để cướp tài sản.

Trên đường đi, Bắc phân công nhiệm vụ cho Quý và Hòa cầm dao dọa, khống chế chủ nhà còn Bắc và Hiếu bắt gà. Cả nhóm thống nhất theo sự phân công của Bắc.

Khi đi đến trước đường vào trang trại của ông Nguyễn Văn Luân (SN 1952, ở thôn Nam Xuân, Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), cả nhóm dựng xe ở đường rồi đi bộ vào. Hòa nhặt một chiếc bì tải đưa cho Hiếu, khi vào đến cổng Hòa dùng dao chặt dây buộc cổng. Lúc này, ông Luân cầm đèn pin đi ra thì Quý chỉ dao về phía ông Luân và đe dọa.

Quý và Hòa cầm dao đứng trước cửa nhà, còn Hiếu và Bắc vào chuồng bắt gà. Sau khi bắt được 2 con gà, cả nhóm chạy xe đến gần khu vực trại nhà bà Lê Thị Biểu (SN 1950, ở thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) để tiếp tục cướp tài sản.

Khi vào đến sân thì chó sủa, bà Biểu ở trong nhà soi đèn pin ra, Hòa và Quý chạy vào đứng ở ngoài thềm nhà giơ dao lên, chỉ vào người bà Biểu đe dọa. Nhóm đối tượng tìm tiền trong người và quần áo của bà Biểu nhưng không có, sau đó chúng chạy ra sau vườn bắt 9 con gà.

Nhận thấy bà Biểu không có nhiều tài sản nên nhóm đối tượng đã rời đi và chạy xe đến bán 11 con gà cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1958) - ông Đào Đức Thanh (SN 1953) ở TDP1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục đi đến trang trại của ông Hoàng Văn Vinh (SN 1957, ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Quý và Hòa cầm dao đứng cảnh giới còn Bắc và Hiếu vào chuồng bắt gà, nhưng do trang trại không có người trông coi nên Hòa đưa dao cho Quý cầm rồi cùng với Bắc và Hiếu bắt gà.

Sau khi bắt được 25 con gà, cả nhóm xách bì tải đựng gà ra xe và tiếp tục bán 25 con gà cho bà Nguyễn Thị Hồng với giá 2.000.000 đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp “Tạm giam” đối với 4 bị can: Nguyễn Văn Bắc (SN 2005), Đào Trung Hiếu (SN 2002), trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Xuân Quý (SN 2004) trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh; Trương Việt Hòa (SN 2001) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Quá trình điều tra mở rộng, các bị can còn khai nhận vào rạng sáng ngày 11/3/2021, tại khu vực gần vòng xuyến giao giữa đường QL12 và QL 1A thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, đã cướp 1 chiếc điện thoại iPhone 6 của anh Hoàng Duy Nhân (SN 2004, trú tại xã Kỳ Tân) trị giá 2.500.000 đồng; rạng sáng ngày 14/3/2021, trên địa bàn xã Kỳ Tân, chúng thực hiện 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Luân (SN 1952, trú tại xã Kỳ Tân) lấy 2 con gà trị giá 400.000 đồng và 1 vụ trộm 25 con gà của ông Hoàng Văn Vinh (SN 1957, trú tại xã Kỳ Tân) trị giá 4.000.000 đồng.

Công an thị xã Kỳ Anh đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Nhung – Văn Hùng