Bắt 2 đối tượng truy nã, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc liên tỉnh tại Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện Tân Kỳ và Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt 2 đối tượng truy nã, cầm đầu trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trên địa bàn huyện Hương Sơn, qua công tác trinh sát, Công an huyện Hương Sơn xác định có sới bạc thường được tổ chức lưu động theo kiểu “đánh nhanh, rút nhanh” ở khu vực vùng núi sâu trên địa bàn.

2 đối tượng Trần Minh Đạt và Nguyễn Văn Nhu

Các con bạc chủ yếu là người ngoại tỉnh (phần lớn là nữ, tuổi đời từ 20 đến 53 tuổi) có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc được “gom” lên ô tô khách rồi chở về Hương Sơn để “sát phạt nhau. Địa điểm đánh bạc là khu vực trong rừng sâu, cách xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, đường đi vào độc đạo, lại được cảnh giới nghiêm ngặt. Các đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc, đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, Công an huyện Hương Sơn đã xác lập chuyên án 720ĐB để tiến hành đấu tranh. Sau thời gian trinh sát, vào khoảng 17h30 phút ngày 1/8/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an các xã Sơn Kim 2, Sơn Tây và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phá thành công chuyên án 720 ĐB tại khu vực trang trại của Đặng Quang Bảng (SN 1965, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây).

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Sau hiệu lệnh tấn công, nhiều đối tượng bị bắt tại trận, một số lợi dụng đêm tối nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 60 triệu đồng; 4 quân bài vị, 8 chiếc bát sứ, 6 chiếc đĩa sứ (dùng để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa); 2 chiếc bộ đàm cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan. Kiểm tra trên người các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên 128 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động các loại; thu giữ 3 ô tô các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra, nhiều đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy đã đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú. Riêng 2 đối tượng Trần Minh Đạt và Nguyễn Văn Nhu là đối tượng cầm đầu đã nhanh chân trốn thoát khỏi vòng vây.

Nhiều con bạc bị bắt tại trận

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can.

Riêng 2 đối tượng Trần Minh Đạt và Nguyễn Văn Nhu sau khi bỏ trốn, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định truy nã.

Đến ngày 4/1/2021, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nhu. Tiếp đó ngày 13/1/2021, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp Công an huyện Con Cuông, Nghệ An bắt đối tượng Trần Minh Đạt.

Kết quả điều tra xác định Đạt và Nhu là những con bạc chuyên nghiệp, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc nói trên. Trần Minh Đạt có 7 tiền án về tội đánh bạc, Nguyễn Văn Nhu có 3 tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản.

Tin liên quan: Hà Tĩnh: Luồn rừng phá sới bạc liên tỉnh trong đêm Sới bạc được “mở" tận trong rừng sâu của xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh), cách xa khu dân cư hàng chục km, không có sóng điện thoại di động, đi lại hết sức khó khăn lại được canh gác cẩn mật…

Ánh Dương