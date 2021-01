Bắt 4 đối tượng “giật liêng” ăn tiền

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 4 đối tượng sát phạt trên chiếu bạc bằng hình thức “đánh liêng” tại thị trấn Nghèn.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Hồng, Kiên, Tuấn, Hải bị bắt về hành vi đánh bạc

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/1/2021, Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức “đánh liêng” tại gara sửa chữa ô tô Tý Huế ở tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Đình Kiên (SN 1992) trú tại xã Mỹ Lộc, Trần Đình Tuấn (SN 1984) trú tại xã Quang Lộc, Bùi Đình Hải (SN 1981), Trần Văn Hồng (SN 1989), đều trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Tang vật vụ án

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ 19.920.000 dồng, nhiều bộ bài tú lơ khơ và các tang vật liên quan.

Vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

A.Đ