“Bắt cóc bỏ dĩa”, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tái diễn nạn họp chợ lấn đường!

Trong 2 ngày 6 và 7/1, Ban ATGT Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra tình trạng họp chợ, thả rông trâu bò và các vi phạm khác trên các tuyến giao thông huyết mạch dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phát hiện nhiều vi phạm.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại chợ Cương Gián, chợ xép ngã tư xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân); chợ Thạch Lưu (Thạch Hà); chợ Đại Thành của xã Gia Hanh (Can Lộc); chợ Giấy của xã An Dũng, chợ xép của xã Đức Hòa (Đức Thọ); chợ Rạp của xã Sơn Trung (Hương Sơn).

Đây là những khu chợ có hoạt động giao thương khá lớn tại các vùng quê nhưng lại nằm trên các tuyến huyết mạch giao thông quan trọng như ĐT550, quốc lộ 15, ĐT547, ĐT546... nên việc họp chợ lộn xộn, trái phép sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn cao. Trong ảnh: Dù xe cộ tấp nập ngược xuôi trên QL 15 nhưng cả người dân lẫn tiểu thương ở chợ Đại Thành, xã Gia Hanh (Can Lộc) vẫn “vô tư” mua bán trên lòng, lề đường

Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra đã phát hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh, đậu xe vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trong ảnh: Chợ lấn ường ở khu vực ngã tư Xuân Mỹ (Nghi Xuân) đoạn giao nhau giữa ĐT 546 và ĐT 547

Tình trạng lộn xộn ngay trên lòng, lề đường trước cổng chợ Thạch Lưu, huyện Thạch Hà (đoạn K19+800 của đường ĐT 550)

Tình trạng chợ lấn đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông rình rập ở khu vực chợ Đại Thành, xã Gia Hanh (Can Lộc).

... và khu vực chợ Giấy của xã An Dũng (Đức Thọ).

Ngoài ra, tình trạng trâu bò thả rông ở Can Lộc còn diễn ra. Ảnh chụp tại Km 374+100 của quốc lộ 15, đoạn qua xã Thường Nga, huyện Can Lộc.

Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lập biên bản về tình trạng vi phạm với các xã An Dũng (Đức Thọ), Gia Hanh (Can Lộc) và Xuân Mỹ, Cương Gián (Nghi Xuân). Trong ảnh: Các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi tình hình với lãnh đạo xã An Dũng và lập biên bản về tình trạng chợ Giấy họp sai quy định, không đảm bảo an toàn

Đoàn đã tiến hành làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương xẩy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường họp chợ; đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn, dẹp bỏ các ki-ốt, hàng quán, bãi để xe và tình trạng người dân buôn bán trên lòng, lề đường. Nếu tình trạng vi phạm không được ngăn chặn dứt điểm, Ban ATGT tỉnh sẽ có báo cáo UBND tỉnh để chấn chỉnh, kỷ luật. Các địa phương cam kết sẽ vào cuộc ngay, phấn đấu chấn chỉnh dứt điểm trong khoảng thời gian từ 9 - 20/1 sắp tới.

Tiến Dũng