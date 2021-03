Bắt đoàn xe đầu kéo biển Nghệ An chở lượng lớn đá trắng không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

3 chiếc xe đầu kéo gồm: Xe mang BKS 37C-286.77 kéo theo rơ moóc, do Trương Văn Dũng (SN 1988, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển. Xe mang BKS 37C-304.11 kéo theo rơ moóc, do Nguyễn Thường Vượng (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển. Xe mang BKS 37C-133.96 kéo theo rơ moóc, do Vi Văn Khánh (SN 1983, trú tại xã Thạch Giáp, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển.